L'esercito statunitense effettua nuovi attacchi in Iran

L'esercito statunitense ha effettuato nuovi attacchi in Iran, mirando a un sito militare che rappresentava una minaccia per le forze statunitensi e per il traffico marittimo commerciale nello Stretto di Hormuz.

L'esercito statunitense ha effettuato nuovi attacchi durante la notte in Iran, mirando a un sito militare che, secondo i funzionari, rappresentava una minaccia per le forze statunitensi e per il traffico marittimo commerciale nello Stretto di Hormuz.

Il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato, ha detto che l'esercito americano ha anche intercettato e abbattuto diversi droni iraniani che rappresentavano una minaccia simile. Gli attacchi militari statunitensi, che non sono stati precedentemente reporter, sono arrivati durante i negoziati per porre fine a una guerra di tre mesi che ha ucciso migliaia di persone e ha mandato i prezzi globali dell'energia in forte aumento da quando è iniziata il 28 febbraio con gli attacchi statunitensi e israeliani.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto mercoledì una notizia dei media di stato iraniani secondo cui Iran e Oman avrebbero gestito insieme il trasporto marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz come parte di un accordo di pace. Gli Stati Uniti hanno effettuato l'ultima volta quelli che hanno definito attacchi difensivi contro l'Iran lunedì, in quella che l'Iran ha definito una violazione del fragile cessate il fuoco tra i paesi.

Tra gli obiettivi degli Stati Uniti c'erano imbarcazioni che tentavano di piazzare mine e siti di lancio di missili che, secondo il Comando centrale dell'esercito americano, rappresentavano una minaccia per le forze statunitensi. Il presidente Trump ha detto che il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz sarebbe rimasto aperto. La situazione nella regione è particolarmente tesa, con la guerra che ha già causato la morte di migliaia di persone e ha mandato i prezzi globali dell'energia in forte aumento.

L'esercito statunitense ha intercettato e abbattuto diversi droni iraniani che rappresentavano una minaccia per le forze statunitensi e per il traffico marittimo commerciale nello Stretto di Hormuz. Gli attacchi militari statunitensi sono arrivati durante i negoziati per porre fine a una guerra di tre mesi che ha ucciso migliaia di persone e ha mandato i prezzi globali dell'energia in forte aumento da quando è iniziata il 28 febbraio con gli attacchi statunitensi e israeliani





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