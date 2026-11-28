L'esplosione controllata di tonnellate di azoturo di piombo nell'Iowa ha sollevato preoccupazioni sulla salute. I residenti e i senatori chiedono indagini sulla sicurezza dello stoccaggio.

L'Esercito degli Stati Uniti ha completato la detonazione controllata di diverse tonnellate di azoturo di piombo presso l' Iowa Army Ammunition Plant nella città di Middletown, nel Iowa, negli Stati Uniti, il 25 novembre 2026. Questa operazione, attesa con grande ansia dalla comunità locale, è stata eseguita per eliminare una scorta tossica che rappresentava un pericolo immediato per la sicurezza pubblica e ambientale della regione.

Jessica Phillips, residente in una fattoria situata a circa cinque miglia (8 km) dal sito dell'esplosione, ha dichiarato di provare sollievo dopo il termine dell'operazione. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di risposte ufficiali dal governo federale riguardo alle motivazioni che hanno reso necessaria questa azione drastica e potenzialmente rischiosa per le popolazioni circostanti.

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L'Environmental Protection Agency (EPA) ha confermato che i monitor installati nella regione non hanno rilevato tracce di piombo nell'aria a seguito dell'esplosione avvenuta mercoledì. Inoltre, i risultati dei primi campionamenti di suolo e acqua eseguiti nel weekend hanno indicato livelli trascurabili di contaminazione attribuibili alla detonazione nelle aree limitrofe.

Nello Stato dell'Iowa, le preoccupazioni per la salute pubblica sono state al centro delle recenti elezioni di midterm. Il senatore eletto Josh Turek, democratico, ha richiesto un'indagine approfondita per stabilire le responsabilità sulla degradazione dello stoccaggio che ha portato alla decisione di far detonare i materiali in loco.

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Il 15 novembre scorso, l'Esercito ha annunciato l'imminente detonazione di 68 barili del chemical obsoleto utilizzato nelle munizioni militari. Questa decisione ha scatenato contenziosi legali con i gruppi ambientalisti, che hanno tentato di bloccare l'operazione. L'esplosione è stata ritardata di cinque giorni dopo che l'Esercito ha dichiarato che i chimici rischiavano una detonazione spontanea.

Il rischio percepito ha spinto molti residenti a evacuare durante il periodo del Ringraziamento. Sean Byers, residente a Middletown, ha traslocato con i suoi tre figli a Branson, nel Missouri, per evitare qualsiasi esposizione potenzialmente pericolosa durante l'evento critico.

Già nel 2009, l'Esercito aveva trasferito l'intera scorta nazionale di azoturo di piombo a Middletown. All'epoca, parte dello stoccaggio superava già i sessanta anni di età. Nel marzo dello scorso anno, ufficiali hanno segnalato pericolose cristallizzazioni nei barili che rendevano il materiale instabile.

Melanie Knedler, residente a Burlington, ha descritto le misure precauzionali adottate dalla sua famiglia. Hanno sigillato le finestre e tenuto gli animali domestici al chiuso. Nonostante la preoccupazione per la polvere visibile durante la diretta streaming, hanno scelto di rimanere nella zona per verificare i risultati effettivi sulla sicurezza ambientale.

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Al contrario, Jessica e Aaron Phillips hanno deciso di non evacuare il bestiame da allevamento, ignorando le raccomandazioni del Dipartimento dell'Agricoltura dell'Iowa. Aaron ha ritenuto le misure di evacuazione eccessive, sebbene Jessica abbia espresso dubbi iniziali sulla sicurezza degli animali di fattoria durante l'evento.