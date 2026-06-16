L'esorcismo del commissario tecnico: una mossa contraddittoria

L'esorcismo del commissario tecnico è una pratica comune nel calcio, ma non è sempre la soluzione migliore. In alcuni casi può essere una mossa teatrale per mostrare dinamismo e tranquillizzare il pubblico.

è stato rimandato a casa, e pare una delle conseguenze più brutali del calcio come gestione d'impresa. Il Mondiale dava l'idea di essere una specie di zona franca dalle nevrosi con le quali conviviamo durante l'anno.

Ai Mondiali si va con un gruppo e un commissario tecnico, con una comunità provvisoria. O si vola o si affonda, i conti si fanno a casa. Fino a oggi, fino all'invasione di campo della logica ordinaria da club dentro un rito quadriennale. È una mossa quasi contraddittoria.

Il Mondiale è il torneo in cui l'allenatore ha una funzione molto diversa da quella del tecnico nel quotidiano. La condizione atletica è stata ereditata dalla stagione appena finita e non si cambia davvero una squadra in tre giorni. Un esonero durante il Mondiale non corregge niente sul piano tecnico. Un ct è una specie di ingegnere del suono in sala di registrazione.

Manipola quello che ha, non può scrivere una nuova canzone. La mossa può avere una sua razionalità in casi gravi, per comportamenti estremi. Non sembra una soluzione ma può essere una cortina di fumo. Le federazioni non amano restare ferme mentre il Paese si arrabbia.

L'esonero serve a mostrare dinamismo. In certi casi anche solo a metterlo in scena. A simularlo. Ci sono state federazioni che hanno cacciato il commissario tecnico tra una partita di qualificazione e l'altra, tenendolo però in panchina.

È una cosa più teatrale che utile. Eppure, all'arrivare tirando avanti con il suo vice. Il guaio dei Mondiali e dei grandi tornei è che durano un mese, ormai la pazienza dura una partita





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