L'espansione strategica dell'industria automobilistica cinese in Spagna: Geely e Saic Motor puntano al mercato europeo

Analisi del possibile ingresso di Geely negli impianti Ford di Almussafes e dell'interesse di Saic Motor per la Galizia, in un contesto di crescenti tensioni commerciali tra Cina ed Unione Europea.

Il panorama industriale europeo sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata dall'ingresso aggressivo dei costruttori automobilistici cinesi che cercano di consolidare la propria presenza nel mercato continentale.

In questo scenario, emerge la notizia secondo cui il gruppo Geely, uno dei principali attori del settore a livello globale e secondo solo a BYD in Cina, avrebbe raggiunto un accordo preliminare per l'acquisizione di una parte delle infrastrutture produttive di Ford in Spagna. Nello specifico, l'interesse di Geely si concentrerebbe sulle strutture di assemblaggio denominate 'Body 3' all'interno dello stabilimento di Almussafes, situato nei pressi di Valencia.

Questa mossa non rappresenterebbe soltanto un'espansione di capacità produttiva, ma un vero e proprio cambio di paradigma strategico. L'ipotesi che Geely possa produrre modelli per conto di Ford all'interno di questi stessi impianti suggerisce una volontà di collaborazione industriale che potrebbe mitigare l'impatto della transizione tecnologica per il marchio americano, offrendo al contempo al gruppo cinese un accesso immediato a una rete logistica e produttiva già consolidata nel cuore dell'Europa.

Tuttavia, l'operazione non può essere letta solo come un semplice investimento immobiliare o industriale, ma va inserita nel complesso contesto delle tensioni commerciali tra l'Unione Europea e Pechino. Negli ultimi mesi, la Commissione Europea ha intensificato i controlli e introdotto dazi sempre più severi sulle importazioni di veicoli elettrici prodotti in Cina, con l'obiettivo di proteggere l'industria automobilistica europea dalla concorrenza dei prezzi estremamente competitivi dei produttori asiatici.

Di fronte a queste barriere normative, la strategia di Geely consiste nel delocalizzare la produzione all'interno dei confini dell'Unione Europea. Producendo localmente, l'azienda cinese riuscirebbe a eludere i dazi all'importazione, riducendo i costi di trasporto e accelerando i tempi di consegna ai consumatori finali. Questo approccio di produzione locale è diventato essenziale per qualsiasi colosso asiatico che aspiri a una quota di mercato significativa in Europa, trasformando la Spagna in un hub strategico per l'ingresso nel mercato unico.

Nonostante Ford abbia liquidato queste indiscrezioni come mere speculazioni, la direzione strategica del gruppo Geely appare chiara: l'obiettivo è l'integrazione totale nella catena del valore europea. Parallelamente a queste manovre, un altro gigante del settore, Saic Motor, starebbe valutando con estremo interesse la creazione di un nuovo sito produttivo nella città portuale di Ferrol, situata in Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Questa possibile operazione sottolineerebbe ulteriormente l'attrattività della penisola iberica per gli investimenti cinesi.

Il ruolo delle autorità regionali galiziane è stato determinante in questo processo; il presidente della regione, Alfonso Rueda, ha infatti intrapreso missioni diplomatiche e industriali direttamente in Cina, visitando il quartier generale di Saic Motor per promuovere le potenzialità della sua regione. La scelta di Ferrol non sarebbe casuale, dato che la posizione portuale faciliterebbe enormemente l'importazione di componenti e l'esportazione dei veicoli finiti verso il resto del continente e oltre.

L'insediamento di Saic in Galizia porterebbe non solo un massiccio afflusso di capitali, ma anche l'opportunità di creare migliaia di posti di lavoro qualificati, rilanciando un'area industriale che ha sofferto nei decenni passati. In conclusione, il movimento coordinato di Geely e Saic Motor verso la Spagna segna l'inizio di una nuova era per l'automotive europeo.

Se da un lato l'arrivo dei cinesi solleva preoccupazioni circa la sopravvivenza dei marchi storici europei, dall'altro offre una boccata d'ossigeno a impianti che rischiano l'obsolescenza o la chiusura a causa della lenta transizione verso l'elettrico. La Spagna, con la sua solida tradizione manifatturiera e la sua posizione geografica vantaggiosa, si candida a diventare il ponte tra l'innovazione tecnologica asiatica e il mercato di consumo europeo.

Sarà fondamentale osservare come le autorità dell'UE bilanceranno la necessità di proteggere le proprie aziende con l'opportunità di attrarre investimenti che accelerino la decarbonizzazione dei trasporti. Sebbene le conferme ufficiali siano ancora attese, i segnali indicano che il baricentro della produzione automobilistica si sta spostando, e che la flessibilità strategica sarà l'unica chiave per sopravvivere in un mercato globale sempre più frammentato e competitivo





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