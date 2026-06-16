La montagna si conferma meta ideale per ritrovare un pochino se stessi stando nel mentre a contatto con la natura.

L'estate 2026 sarà caratterizzata dal social detox , secondo una ricerca del Censis. Gli italiani hanno bisogno di una pausa da tutto ciò e la montagna si conferma meta ideale per ritrovare un pochino se stessi stando nel mentre a contatto con la natura.

Secondo il Censis, l'estate 2026 sarà caratterizzata dal social detox. Allontanarsi dai social e dal cellulare e tornare a godersi il presente senza uno schermo davanti stanno diventando degli imperativi fondamentali per le persone. La montagna risulta essere la meta ideale per ritrovare un pochino se stessi stando nel mentre a contatto con la natura. Il 38,1% degli italiani si sono già presi una pausa dai social, usandoli molto meno oppure addirittura disinstallandoli, come ha fatto il 15,3% degli italiani.

C'è stanchezza da iperconnessione e da sovraccarico digitale e c'è grande richiesta di quello che è definito come turismo rigenerativo. Ovvero sta prevalendo la voglia di rallentare, di scegliere mete e luoghi rilassanti e possibilmente a contatto con la natura, spesso anche suggeriti dagli amici che ci sono già stati piuttosto che dagli algoritmi. La montagna offre un ambiente rilassante e naturale, ideale per disconnettere la mente e scoprire i piaceri della natura lontano dal continuo suono delle notifiche.

Il forest bathing è una tecnica di rilassamento che consiste nel rimanere in una foresta per almeno tre ore, per migliorare il sistema immunitario, la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. Inoltre, il forest bathing può anche ridurre lo stress, abbassare il cortisolo e aumentare la flessibilità fisica.

La natura offre diversi frattali, come le felci, le foglie, gli alberi e il profilo delle montagne, che sono tutte forme rilassanti e attirano la nostra attenzione e la nostra vista senza affaticarla come accade con gli strumenti digitali





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