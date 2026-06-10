L'estate 2026, una stagione di caldo e di cambiamenti

L'estate 2026 sembra essere caratterizzata da un aumento dei rincari, dalle bollette alle vacanze, dai centri estivi a gelato e carburanti. Il climatologo Mercalli afferma che sarà un'estate più calda del normale.

Dopo una fase calda ma ancora sopportabile, giovedì è attesa una breve pausa dal caldo, prima di una nuova risalita dei valori nel fine settimana.

Una tregua rapida, dunque, che anticiperà il picco previsto tra sabato e domenica. Il climatologo Mercalli afferma che sarà un'estate più calda del normale.

Inoltre, è stata segnalata un'allerta meteo in 4 regioni al Nord, con temperature fino a 37 gradi. L'estate 2026 sembra essere caratterizzata da un aumento dei rincari, dalle bollette alle vacanze, dai centri estivi a gelato e carburanti. La famiglia Sal Da Vinci ha costruito una casa da sogno con vista Napoli, con un rustico in pietra, un angolo della musica e un salone total white.

Sofia Goggia si è laureata con 110 e lode in Scienze politiche, mentre Orietta Berti ha lasciato l'eredità tutta in vestiti ai figli. Achille Lauro ha parlato della sua adolescenza travagliata e del suo sogno di suonare a San Pietro.

Inoltre, è stato segnalato un incidente a Cagliari, in cui è morto Mauro Sanna a 44 anni, con la madre e il figlio di 10 anni feriti. La guerra in Iran continua con nuove ondate di attacchi Usa, mentre la Russia chiede di tornare alla diplomazia. Infine, è stato annunciato che i Mondiali 2026 saranno caratterizzati da una top 11 degli esclusi, tra cui Kvara, Osimhen, Lewandowski e gli Azzurri





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