L'estate del vestito corto con paillettes: un design diventato un classico della moda

Il vestito corto ricoperto di lustrini è un must-have per l'estate 2026. Un design diventato un classico della moda che può essere abbinato ad accessori altrettanto wow o da rendere protagonista assoluto di un outfit esplosivo nella sua essenzialità. La tendenza argento della Primavera-Estate 2026 si accompagna alla creazione di un vestito corto con paillettes che non sfigurerebbe nell'armadio di Paris Hilton o di Kate Moss.

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