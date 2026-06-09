L'estate e le famiglie separate: come proteggere i figli dalle tensioni dei genitori

Un approfondimento sulle sfide che le famiglie separate affrontano durante le vacanze estive e i consigli della psicoterapeuta Martina Cussino per evitare che i bambini si sentano coinvolti nelle dinamiche conflittuali degli adulti.

L'estate può diventare un momento particolarmente delicato per le famiglie separate , con la necessità di concordare calendari, organizzare vacanze e gestire i timori legati al tempo trascorso con i figli.

La psicoterapeuta Martina Cussino spiega come evitare che i bambini si sentano responsabili delle scelte degli adulti e sottolinea che la cogenitorialità rappresenta il vero punto di equilibrio. Per molti genitori l'estate è una pausa dalla routine, ma per le famiglie separate l'estate amplifica le dinamiche che durante l'anno rimangono più contenute.

La scuola, gli orari e le attività quotidiane offrono una struttura che, durante le vacanze, viene meno e tutto deve essere ridefinito: non solo l'organizzazione del tempo, ma a volte anche nuove presenze familiari da integrare. Questo periodo può diventare terreno fertile per le paure e le fragilità dei genitori, trasformandosi nel pretesto per esprimere questioni più profonde che generano sofferenza, rabbia o competizione.

Dietro una richiesta di modificare una settimana o di prolungare una vacanza possono celarsi dinamiche emotive complesse, come il desiderio di sentirsi speciali e importanti per i propri figli, inaugurando una competizione su chi ha avuto più giorni, chi ha organizzato la vacanza migliore, chi è stato più presente. Una dinamica comprensibile sul piano emotivo per gli adulti, ma che non è orientata ai bisogni dei figli.

Talvolta i bambini si sentono investiti della responsabilità di proteggere gli adulti dalle emozioni difficili, cercando di compiacere entrambi i genitori o evitando di raccontare quanto si sono divertiti per paura di ferire l'altro. I figli non dovrebbero trovarsi in situazioni dove i loro bisogni e le loro esperienze hanno un impatto sui vissuti emotivi dei genitori.

Hanno bisogno di sentirsi liberi di voler bene a entrambi senza sentirsi in colpa, senza dover compensare la tristezza o la delusione di uno dei due. Domande come "Chi terrà i bambini ad agosto?

" o "Come dividere le vacanze? " collocano i figli in una posizione scomoda, attribuendo loro la responsabilità di scegliere tra due figure ugualmente importanti. Le famiglie separate che vivono l'estate con maggiore serenità non sono necessariamente quelle prive di conflitti, ma quelle che riescono a mantenere una collaborazione sul piano genitoriale. Questo non richiede di essere amici o di andare sempre d'accordo, ma la capacità di riconoscere che, nonostante la fine della relazione di coppia, il progetto genitoriale continua.

Le decisioni dovrebbero essere guidate principalmente dal benessere dei figli e non dalle ferite emotive degli adulti. I figli possono essere ascoltati, ma non dovrebbero sentirsi responsabili di decidere l'organizzazione familiare. Quando i bambini percepiscono che i loro genitori collaborano, anche solo sul piano organizzativo, si sentono più sicuri e protetti





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