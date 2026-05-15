L'estate in cui torneremo a brillare: tendenze make-up e ready-to-wear

L'estate è il momento giusto per sperimentare con abbinamenti variopinti e abiti audaci, ispirati alle tendenze make-up e ready-to-wear che virano verso texture e disegni sempre più scintillanti. Chanel Totti ha scelto un mini abito tempestato di paillette oro rosa per la sua cena di compleanno, mentre Simone Ashley ha indossato un vestito vintage che è il trend più cool della primavera.

Dal beauty alla moda, questa è l'estate in cui torneremo a brillare. Non a caso, le tendenze make-up virano verso texture e disegni sempre più scintillanti e così anche quelle ready-to-wear, che rilanciano colori vivaci come il giallo e stampe fantasiose.

In altre parole, è il momento giusto per sperimentare con abbinamenti variopinti e abiti audaci, pensati per catalizzare i riflettori. Lo sa bene Chanel Totti, che per spegnere 19 candeline la sera del 13 maggio (e festeggiare la vittoria a Pechino Express) ha scelto un ipnotico mini abito tempestato di paillette oro rosa. Una cascata di luce che ci meritiamo tutte come regalo per la nostra festa di compleanno (e non solo).

Il vestito vintage di Simone Ashley è il trend più cool della primaver





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