L'Etna: un vulcano che ridefinisce le regole della geologia

Una nuova ricerca internazionale rivela che l'Etna, il vulcano siciliano, potrebbe appartenere a una categoria vulcanica precedentemente sconosciuta, mettendo in discussione i modelli classici di formazione vulcanica. Lo studio, condotto da ricercatori dell'Università di Losanna e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, suggerisce che il magma dell'Etna abbia origine a una profondità di circa 80 chilometri e risalga lentamente attraverso fratture tettoniche. Questa scoperta rivoluzionaria apre nuove prospettive sulla comprensione dei vulcani a livello globale.

C'è un vulcano in Europa che continua a sorprendere gli scienziati e a mettere in discussione le regole della geologia: l' Etna , il gigante della Sicilia. Una nuova ricerca internazionale, pubblicata sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth, suggerisce che l' Etna potrebbe appartenere a una categoria di vulcani quasi sconosciuta, ridefinendo la nostra comprensione dei processi vulcanici. L' Etna , con i suoi oltre 500.000 anni di storia e le frequenti eruzioni, è stato a lungo oggetto di studio, ma la sua origine e il suo comportamento hanno rappresentato un enigma per la comunità scientifica. Nessun modello geologico tradizionale è riuscito a spiegare completamente la sua formazione, un mistero che questa nuova ricerca promette di risolvere, aprendo nuove prospettive sullo studio dei vulcani e dei fenomeni geologici. L' Etna , un complesso sistema vulcanico che domina la costa orientale della Sicilia, supera i 3.000 metri di altezza e continua a mostrare un'attività vulcanica intensa, rendendolo uno dei vulcani più attivi e studiati al mondo.

La ricerca, condotta da ricercatori dell'Università di Losanna in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha portato a scoperte rivoluzionarie. I dati raccolti suggeriscono che l'Etna non si conforma ai tre meccanismi classici di formazione vulcanica. I vulcani tradizionali si formano solitamente ai confini delle placche tettoniche, in aree di subduzione o sopra hotspot profondi. L'Etna, invece, sembra operare secondo un meccanismo completamente diverso. La sua composizione chimica ricorda quella dei vulcani da hotspot, ma in questo caso, non c'è traccia di un hotspot presente sotto il vulcano. La vera svolta risiede nella scoperta dell'origine del magma etneo. Contrariamente a quanto si credeva, il magma dell'Etna potrebbe avere origine a una profondità di circa 80 chilometri, già presente nel mantello terrestre e non generato immediatamente prima delle eruzioni. Questo magma risale lentamente attraverso fratture causate dai complessi movimenti tra la placca africana e quella eurasiatica, venendo letteralmente «spremuto» verso la superficie. Questa dinamica unica potrebbe classificare l'Etna nella quarta categoria di vulcani, detta «petit-spot», finora osservata solo in strutture sottomarine di dimensioni modeste. La portata del vulcano siciliano è tale da aver originato un gigantesco stratovulcano, un fenomeno unico nel suo genere. Decine di campioni di lava analizzati confermano che la composizione del magma rimane stabile nel tempo, anche durante eruzioni di grande volume, rafforzando l'ipotesi della risalita tettonica del magma dal mantello.

Questa scoperta rivoluzionaria non solo trasforma la nostra conoscenza sull'Etna, ma apre nuove strade per la comprensione dei vulcani a livello globale. La possibilità che esistano altri sistemi vulcanici simili, ancora sconosciuti, potrebbe riscrivere parte della storia geologica del nostro pianeta. Gli studiosi ora si concentrano sull'indagare la dinamica di risalita del magma, i meccanismi tettonici responsabili e le implicazioni di questa scoperta per la previsione delle eruzioni vulcaniche. Questo nuovo quadro interpretativo sottolinea l'importanza di rivedere i modelli vulcanici esistenti e di considerare la complessità dei processi geologici che modellano il nostro pianeta. La ricerca sull'Etna continua, promettendo di svelare ulteriori misteri e di aprire nuove prospettive per la vulcanologia e la geologia. Le prossime sfide includono l'analisi dettagliata dei movimenti tettonici nella regione, la comprensione delle interazioni tra magma e crosta terrestre, e la valutazione del rischio vulcanico per le comunità che vivono vicino al vulcano





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