Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

L'Europa deve agire in fretta per rendersi autonoma, altrimenti rischia di essere affossata dalla Cina

Politica News

L'Europa deve agire in fretta per rendersi autonoma, altrimenti rischia di essere affossata dalla Cina
EuropaAutonomiaCina
📆6/20/2026 8:07 AM
📰HuffPostItalia
41 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 89%

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini sollecita l'Unione Europea a fare ragionamenti seri e rapidi per costruire un'autonomia che oggi manca.

L' Europa deve agire in fretta per rendersi autonoma, altrimenti rischia di essere affossata dalla Cina . Questo è l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che ha sollecitato l'Unione Europea a fare ragionamenti seri e rapidi per costruire un'autonomia che oggi manca.

La Cina, infatti, è un mercato spendente con cui l'Europa ha un saldo positivo, ma allo stesso tempo importa prodotti a basso costo che affossano l'industria europea. Orsini ha anche espresso il suo rammarico per lo stop alla missione del ministro degli Esteri in Florida, a seguito dello scontro tra Meloni e Trump. La situazione in Medio Oriente è ancora alta e l'Europa continua a soffrirne le conseguenze, con costi dell'energia e delle merci che aumentano.

L'Europa deve agire in fretta per costruire un'autonomia che le permetta di essere indipendente e non essere più dipendente dalla Cina. Se non ci sono risultati entro breve tempo, Orsini si arrende. La situazione è critica e l'Europa non può più permettersi di aspettare. È necessario agire subito per evitare di essere affossati dalla Cina

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HuffPostItalia /  🏆 6. in İT

Europa Autonomia Cina Industria Energia

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cina, due panda giganti usano un tronco come 'gratta-schiena'Cina, due panda giganti usano un tronco come 'gratta-schiena'I due animali'sono stati ripresi mentre mostravano un comportamento tipico degli orsi, strofinando la schiena contro i tronchi per grattarsi
Read more »

La Cina nomina Cai Qi presidente dell'Accademia Nazionale di GovernanceLa Cina nomina Cai Qi presidente dell'Accademia Nazionale di Governance
Read more »

Spionaggio per Hong Kong: condannati i primi britannici per attività a favore della CinaSpionaggio per Hong Kong: condannati i primi britannici per attività a favore della CinaDue funzionari con doppia cittadinanza cinese-britannica, tra cui un ex operatore della Border Force, sono stati giudicati colpevoli di sorveglianza su dissidenti pro-democrazia in Gran Bretagna, segnando la prima condanna per spionaggio a favore della Cina nel Regno Unito.
Read more »

La Cina assedia il Giappone: la sfida navale e i 216 giorni nelle acque conteseLa Cina assedia il Giappone: la sfida navale e i 216 giorni nelle acque contesePechino alza la pressione sulle Senkaku con navi armate. Tokyo resiste, mentre gli Stati Uniti osservano il rischio di escalation
Read more »



Render Time: 2026-06-20 11:27:37