Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini sollecita l'Unione Europea a fare ragionamenti seri e rapidi per costruire un'autonomia che oggi manca.

L' Europa deve agire in fretta per rendersi autonoma, altrimenti rischia di essere affossata dalla Cina . Questo è l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che ha sollecitato l'Unione Europea a fare ragionamenti seri e rapidi per costruire un'autonomia che oggi manca.

La Cina, infatti, è un mercato spendente con cui l'Europa ha un saldo positivo, ma allo stesso tempo importa prodotti a basso costo che affossano l'industria europea. Orsini ha anche espresso il suo rammarico per lo stop alla missione del ministro degli Esteri in Florida, a seguito dello scontro tra Meloni e Trump. La situazione in Medio Oriente è ancora alta e l'Europa continua a soffrirne le conseguenze, con costi dell'energia e delle merci che aumentano.

L'Europa deve agire in fretta per costruire un'autonomia che le permetta di essere indipendente e non essere più dipendente dalla Cina. Se non ci sono risultati entro breve tempo, Orsini si arrende. La situazione è critica e l'Europa non può più permettersi di aspettare. È necessario agire subito per evitare di essere affossati dalla Cina





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