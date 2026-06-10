L'Europa e la sfida della sovranità digitale

L'Europa sta perdendo vent'anni di infrastrutture digitali e deve affrontare la questione della sovranità digitale come una questione strategica. Gualtiero Carraro, esperto di trasformazione digitale e unico relatore indipendente italiano a EuroPCom 2026, spiega come l'Europa può scegliere un modello diverso che metta al centro i diritti delle persone invece del profitto delle piattaforme.
L' Europa ha perso vent'anni di infrastrutture digitali. Come si trasforma un ritardo strutturale in vantaggio competitivo? Il ritardo esiste ed è reale. Per anni ci siamo affidati alle piattaforme di un alleato americano che oggi si sta rivelando meno affidabile.
Questa situazione geopolitica sta costringendo l'Europa a trattare la sovranità digitale come una questione strategica, non solo regolatoria. Non replicare ciò che le Big Tech hanno già fatto e costruire la propria sovranità digitale. Arriveremmo tardi e con risorse inadeguate. La strada è individuare i paradigmi che saranno dominanti nei prossimi anni e investirci adesso, prima degli altri.
Significa ripensare come l'intelligenza artificiale viene distribuita, chi la controlla, chi sa usarla e chi resta escluso. E significa che l'Europa, proprio perché arriva dopo, ha ancora la possibilità di scegliere un modello diverso, che metta al centro i diritti delle persone invece del profitto delle piattaforme. Questo è il messaggio che porto a Bruxelles. Il 9 e 10 giugno 2026 Bruxelles ospita due appuntamenti centrali per il dibattito europeo sull'innovazione: l'EDIH Summit 2026 e l'EuroPCom 2026.
Il primo è dedicato agli aspetti operativi ed economici della trasformazione digitale; il secondo concentra l'attenzione sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale, sul ruolo delle grandi piattaforme tecnologiche e sulle implicazioni per la democrazia e la comunicazione pubblica. Tra i protagonisti italiani c'è Gualtiero Carraro, unico relatore indipendente italiano invitato a EuroPCom 2026. Il 10 giugno parteciperà al panel 'Beyond Big Tech: Shaping Europe's Digital Future'. Lo abbiamo intervistato alla vigilia dell'evento.
L'Europa viene spesso descritta come il continente delle regole, mentre Stati Uniti e Cina costruiscono le infrastrutture. È una lettura corretta? Solo in parte. Non è vero che soltanto l'Europa regola: la Cina ha introdotto normative sull'intelligenza artificiale spesso ancora più stringenti delle nostre.
E negli stessi Stati Uniti sta emergendo una discussione interna sulla necessità di regolamentare. Non è un'esclusiva europea. Sì, e va riconosciuto. Ho conosciuto personalmente Thierry Breton, uno dei massimi ispiratori della politica di autonomia digitale europea.
La linea che ha tracciato, e per cui è stato anche convocato a Washington, era quella di un'Europa che si oppone ai monopoli, sviluppa una propria industria tecnologica e alza la bandiera dell'indipendenza digitale. Quella linea non è scomparsa con lui. Sarebbe un errore replicare i modelli già consolidati delle grandi piattaforme. Bisogna invece investire già oggi nei paradigmi che saranno dominanti tra pochi anni.
Uno di questi è la Private AI: intelligenza artificiale distribuita all'interno di aziende, scuole, ospedali, pubbliche amministrazioni, anziché concentrata in enormi data center globali. Oggi con 4.000 o 5.000 euro si può già dotare un'organizzazione di una macchina che gestisce l'AI localmente, mantenendo il controllo dei dati e della proprietà intellettuale. È lì che si vede il paradosso.
Le Big Tech stanno raccogliendo capitali per infrastrutture che, seguendo la legge di Moore, saranno superate del doppio nel giro di 18 mesi. È come comprare un'auto già usata. L'Africa non ha mai avuto una rete telefonica fissa: quando è arrivata la telefonia mobile, ha saltato un'intera generazione tecnologica. Noi possiamo fare lo stesso.
Assolutamente sì. L'open source permette di costruire applicazioni senza dipendere da tecnologie proprietarie: il codice è accessibile, modificabile, adattabile. Combinato con la Private AI diventa uno strumento concreto per costruire un ecosistema tecnologico europeo che non parta da zero e non dipenda da licenze americane o cinesi. A Bruxelles porterà anche un messaggio sull'AI Literacy.
Cos'è e perché lo considera un tema strategico quanto le infrastrutture? Perché la vera sfida non è adottare l'intelligenza artificiale, ma imparare a usarla in modo competente, responsabile e consapevole. E la storia recente ci dice che non lo abbiamo mai fatto in anticipo. Vent'anni fa abbiamo adottato smartphone e social network senza alcuna preparazione culturale.
Adesso cominciamo a proibirli nelle scuole e a misurarne i danni. Con l'AI dobbiamo invertire questo schema: prima la formazione, poi la diffusione degli strumenti. L'AI Act europeo lo dice esplicitamente, introducendo proprio il concetto di AI Literacy. Servono strumenti specifici per settore.
Un avvocato e un operatore sanitario hanno bisogno di sapere cose molto diverse su come l'AI cambia il loro lavoro. Le Big Tech su questo offrono poc
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