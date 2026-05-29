L'Europa sembra più preoccupata che mai per il proprio futuro - e altrettanto incapace di mettersi d'accordo su cosa farne. Certo, le sue ansie esistenziali sono antiche, soprattutto da quando il continente appare stretto tra superpotenze a est e a ovest. Ma l'Europarlamento racconta un'Europa in stato di profonda angoscia: riteneva che l'Unione debba rafforzare la propria indipendenza economica e diversificare gli scambi, mentre la guerra in Medio Oriente e le sue conseguenze incombono sull'opinione pubblica.

L' Europa sembra più preoccupata che mai per il proprio futuro - e altrettanto incapace di mettersi d'accordo su cosa farne. Certo, le sue ansie esistenziali sono antiche, soprattutto da quando il continente appare stretto tra superpotenze a est e a ovest.

Ma l'Europarlamento racconta un'Europa in stato di profonda angoscia: riteneva che l'Unione debba rafforzare la propria indipendenza economica e diversificare gli scambi, mentre la guerra in Medio Oriente e le sue conseguenze incombono sull'opinione pubblica. Di solito, il futuro di un continente di 744 milioni di persone viene discusso nella





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