L'Europa sotto il "kill switch" digitale americano: vulnerabilità strategiche nel cloud

Un'analisi rivela come la dipendenza europea dai servizi cloud statunitensi esponga il continente a rischi di interruzione improvvisa e a vulnerabilità di sicurezza nazionale, con implicazioni per i sistemi di difesa e le funzioni critiche.

Esiste un possibile 'interruttore di spegnimento' digitale, un cosiddetto 'kill switch', a disposizione degli Stati Uniti, in grado di interrompere improvvisamente i servizi tecnologici europei. Secondo un'analisi del think tank Future of Technology Institute (FOTI), le aziende statunitensi detengono circa l'80% del mercato cloud europeo.

'Mentre l'Europa si muove per rafforzare la propria difesa interna di fronte a una gamma crescente di minacce', si legge nel rapporto, 'una delle principali vulnerabilità oggi è il cloud computing, che alimenta sistemi vitali per le forze armate europee, dalle armi alla logistica fino alla gestione del personale'.

La reale entità della dipendenza europea rimane tuttavia in gran parte invisibile, poiché molti contratti sono classificati. Eppure, i dati pubblici già indicano rischi elevati: 'Oltre tre quarti degli Stati europei dipendono dalle grandi aziende tecnologiche statunitensi per funzioni critiche di sicurezza nazionale', poiché 'i sistemi in 23 dei 28 Paesi analizzati sembrano fare affidamento su tecnologia statunitense'.

I principali fornitori sono appunto le aziende americane, che 'detengono, secondo le stime, circa l'80% del mercato cloud europeo'. Parallelamente, 'il governo degli Stati Uniti ha perseguito aggressivamente l'accesso ai dati degli utenti considerati avversari', alimentando le note preoccupazioni europee riguardo al CLOUD Act.

Gli eventi recenti hanno ampliato il 'modello di minaccia', includendo la concreta possibilità di perdere completamente l'accesso a servizi chiave. Un esempio lampante di questa vulnerabilità è stato evidenziato da un caso riguardante un ex giudice e procuratore sanzionati dall'amministrazione Trump. Ai sensi della legge statunitense, 'persone o aziende americane, comprese le loro filiali all'estero, non possono fornire servizi a individui sanzionati'. Questo ha comportato, per esempio, la cancellazione di prenotazioni di viaggio da parte di Expedia, costringendo la persona a pagare in contanti per gli hotel e impedendole di utilizzare i trasporti pubblici nella propria città.

Analogamente, le stesse sanzioni avrebbero potuto portare Microsoft a disattivare l'email del procuratore capo della Corte Penale Internazionale (CPI), Karim Khan, sebbene Microsoft abbia successivamente contestato la propria responsabilità nell'evento senza fornire dettagli. Un altro caso emblematico si è verificato in Ucraina durante le negoziazioni per i minerali critici. Maxar, un fornitore commerciale di immagini satellitari, è stato temporaneamente disattivato nell'ambito di tali trattative. È stata addirittura minacciata la disattivazione di Starlink.

'Se si può fare questo a Kiev si può fare a Londra, Bruxelles, Parigi e Berlino. Si può fare a Copenaghen passando per la Groenlandia', sottolinea il rapporto, illustrando la portata potenziale di tali interruzioni.

In Europa, 16 ministeri o agenzie della difesa sono classificati ad alto rischio. Anche i sistemi 'air-gapped', teoricamente isolati, utilizzano tecnologia statunitense. Essi 'necessitano di aggiornamenti regolari e dipendono dalla manutenzione del fornitore statunitense'. Se tale manutenzione venisse interrotta, la loro affidabilità e la loro sicurezza sarebbero compromesse.

Il problema è altresì tecnico ed economico: margini elevati e licenze di breve durata. 'Molti servizi cloud richiedono il rinnovo delle licenze dopo 30 giorni. Se ti interrompono l'accesso, non puoi più usarli', spiega Tobias B. Bacherle, responsabile Senior per la Promozione in Germania presso il Future of Technology Institute.

I legami con le Big Tech sono diffusi. Il Ministero della Difesa britannico ha contratti IT con Google, Oracle, Amazon Web Services e Microsoft per un totale di 1,099 miliardi di euro. In Germania, la Bundeswehr ha affidato i propri servizi IT interni a BWI GmbH per un valore totale di 1,6 miliardi di euro, includendo servizi cloud di Google. Anche altri Paesi europei stringono accordi con aziende statunitensi per sviluppare collaborazione in ambiti come intelligenza artificiale e quantum computing. L'Italia, ad esempio, ha recentemente trasferito i sistemi della difesa sul Polo Strategico Nazionale (PSN), una soluzione cloud sovrana nazionale che, tuttavia, utilizza tecnologie Google Assured Workload e Oracle Alloy, dimostrando una dipendenza persistente nonostante gli sforzi di sovranità.

La stessa Telefónica utilizza infrastruttura Oracle per costruire il sistema informativo della difesa (I3D), e il Ministero della Difesa ha speso oltre 7,6 milioni di euro in licenze.

Tuttavia, alcuni Paesi iniziano a muoversi in direzioni opposte, mostrando che la sovranità digitale è possibile. La Danimarca, ad esempio, ha annunciato la sostituzione di Microsoft Office con soluzioni open source in alcune agenzie pubbliche. Nonostante ciò, la complessità delle interdipendenze rimane elevata, come dimostrato dal contractor militare SitaWare che ha sviluppato BattleCloud, operante generalmente su infrastruttura Microsoft Azure.

L'abbandono delle Big Tech, sebbene auspicabile per garantire la sovranità tecnologica, richiede scelte politiche coraggiose e investimenti strutturali significativi, ma rappresenta un passo necessario per proteggere la sicurezza nazionale e l'autonomia strategica dell'Europa.

L'analisi sottolinea come la dipendenza dai fornitori statunitensi non riguardi solo i servizi civili o di pubblica utilità, ma si estenda profondamente anche ai settori della difesa e della sicurezza nazionale. Questo pone un interrogativo cruciale sulla capacità dell'Europa di operare in modo autonomo in scenari di crisi o conflitto, dove l'accesso ai dati e ai servizi tecnologici potrebbe essere utilizzato come leva politica o strumento di pressione. La dipendenza, in molti casi, non è solo tecnologica, ma anche economica e normativa, legata alle legislazioni statunitensi che permettono l'accesso ai dati per scopi di sicurezza nazionale, come nel caso del CLOUD Act.

La ricerca di alternative open source e lo sviluppo di infrastrutture cloud sovrane rappresentano dunque non solo una questione di autonomia tecnologica, ma anche di sovranità strategica per il continente europeo. La questione dei margini operativi elevati e delle licenze a breve termine imposte dai fornitori statunitensi accentua ulteriormente la vulnerabilità, creando un ciclo di dipendenza difficile da spezzare senza un intervento deciso e coordinato a livello politico e industriale europeo. Il percorso verso la sovranità digitale è pertanto complesso ma indispensabile per salvaguardare gli interessi europei nel lungo termine





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