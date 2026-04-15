L'Europa Stringe la Maglia: Accordo Sulla Tutela del Settore Siderurgico

Il Parlamento e il Consiglio UE raggiungono un'intesa per limitare le importazioni di acciaio, proteggendo l'industria europea dalla concorrenza estera e promuovendo la decarbonizzazione.

Le associazioni imprenditoriali europee hanno espresso ieri viva soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Parlamento e Consiglio dell' Unione Europea su un provvedimento cruciale volto a proteggere il settore siderurgico dalla forte concorrenza proveniente da paesi come la Cina e l'India. Questa iniziativa, presentata dalla Commissione Europea in ottobre, segna un passo avanti significativo negli sforzi dell'UE per rafforzare la tutela dei propri settori industriali più vulnerabili.

Axel Eggert, direttore generale dell'associazione Eurofer, ha sottolineato l'importanza vitale di questa misura: "L'industria siderurgica europea si trovava sull'orlo del baratro e questa misura ci aiuta a evitare il peggio. Frenando le importazioni, permette di mantenere in vita una capacità siderurgica a livello europeo che sia redditizia e consente al tempo stesso di proseguire sulla strada della decarbonizzazione. Ridarà fiato a 15 milioni di tonnellate di capacità siderurgica europea". L'accordo, formalizzato nella tarda serata di lunedì, stabilisce un tetto massimo di 18,3 milioni di tonnellate per le importazioni annuali di acciaio esente da dazi, con un decremento del 47% rispetto ai livelli del 2024. Contestualmente, la tariffa applicata alle quote eccedenti questo limite subirà un raddoppio, rendendo meno conveniente l'afflusso massiccio di acciaio da paesi terzi. Le ripercussioni positive di queste decisioni si sono immediatamente riflesse sui mercati azionari, con un sostegno tangibile per i titoli dei principali produttori di acciaio europei. Secondo i dati forniti da Eurofer, le importazioni di acciaio nell'Unione Europea hanno toccato un picco record di 9,9 milioni di tonnellate nell'ultimo trimestre del 2025, un incremento considerevole rispetto ai 7,4 milioni di tonnellate registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'associazione attribuisce questo aumento sia ai dazi del 50% sull'acciaio imposti dall'amministrazione americana dell'epoca, guidata dal presidente Donald Trump, sia all'introduzione del dazio ambientale europeo avvenuta all'inizio dell'anno corrente. L'intera operazione si inserisce in una strategia più ampia dell'UE volta a salvaguardare il mercato interno attraverso misure che includono anche aspetti protezionistici. Un esempio concreto di questa tendenza è l'Industrial Accelerator Act, un progetto legislativo mirato a imporre percentuali minime di componenti europei e requisiti ambientali negli appalti pubblici e nell'utilizzo di sussidi a livello nazionale, per settori specifici. L'intesa raggiunta lunedì sera non si limita alla fissazione di quote e dazi, ma prevede anche un sistema di monitoraggio continuo del mercato siderurgico. Questo meccanismo consentirà di intervenire prontamente qualora si rendesse necessario, con un primo esame approfondito previsto entro i primi sei-dodici mesi dall'entrata in vigore delle nuove regole. Al fine di prevenire possibili stratagemmi volti ad aggirare le disposizioni, il regolamento include l'obbligo di individuare il paese effettivo di produzione dell'acciaio, basandosi sul principio del 'melt and pour' (fusione e colata). L'accordo finale dovrà ora ottenere l'approvazione sia del Parlamento che del Consiglio, prima di poter sostituire le attuali misure di salvaguardia che scadranno il prossimo 30 giugno. Dalla capitale italiana, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha espresso soddisfazione, affermando: "È passata la posizione italiana grazie a un importante lavoro di squadra". L'Italia non è stata l'unica nazione a sostenere fermamente la necessità di un intervento, con Francia e Germania che hanno attivamente spinto la Commissione, attraverso il commissario al mercato unico Stéphane Séjourné, ad adottare misure più incisive. Tuttavia, non sono mancate le critiche: il sindacato metallurgico tedesco IG Metall ha manifestato insoddisfazione, ritenendo le misure ancora insufficienti. Jürgen Kerner, vicesegretario generale dell'IG Metall e membro del consiglio di sorveglianza di ThyssenKrupp, ha dichiarato: "La politica commerciale da sola non è in grado di garantire la sopravvivenza del settore siderurgico europeo. La politica deve rafforzare la domanda attraverso sostegni alla crescita e incentivi agli investimenti". Questo sottolinea la complessità delle dinamiche in gioco e la necessità di un approccio multidimensionale per garantire la competitività e la sostenibilità a lungo termine dell'industria siderurgica europea. L'intesa tra Parlamento e Consiglio rappresenta quindi un punto di svolta, ma anche un punto di partenza per ulteriori azioni. La necessità di bilanciare la protezione delle industrie europee con i principi del libero commercio e la promozione della decarbonizzazione rimane una sfida complessa. Il monitoraggio costante e la flessibilità nell'adattare le misure alle mutevoli condizioni del mercato saranno essenziali per garantire il successo di questa strategia. L'obiettivo è creare un ambiente in cui l'industria siderurgica europea possa non solo sopravvivere, ma prosperare, contribuendo al contempo agli obiettivi di transizione ecologica dell'Unione Europea. La pressione competitiva esercitata da attori globali con costi di produzione differenti richiede risposte ponderate e strategiche, che vadano oltre le semplici barriere commerciali per abbracciare politiche industriali integrate e orientate al futuro. La cooperazione tra Stati membri, istituzioni europee e parti sociali sarà fondamentale per navigare questo scenario in evoluzione e assicurare un futuro solido al settore siderurgico dell'UE





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