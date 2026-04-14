L'Europa si interroga sul suo futuro di fronte a un mondo in conflitto e a una crescente necessità di difesa comune. L'articolo analizza le difficoltà di una difesa europea federata, le tensioni internazionali e le possibili soluzioni per affrontare le crisi economiche ed energetiche, sottolineando l'importanza dell'autonomia e della cooperazione tra le nazioni.

L'Europa si trova di fronte a un'urgente necessità di una difesa comune autonoma, svincolata dal dominio statunitense, ora apertamente ripudiato dall'amministrazione Trump. Tuttavia, l'embrione di questa 'difesa comune' in fase di costituzione non è veramente 'europea', nel senso di federale e centralizzata a Bruxelles. Si manifesta piuttosto in una forma confederale, basata su accordi bilaterali avviati da Francia, Germania e Gran Bretagna, indipendentemente dall' Unione Europea e dalla sua Commissione. Lo scenario internazionale, caratterizzato da conflitti crescenti, tra cui lo scontro in Ucraina, le tensioni sulla Groenlandia, le guerre in Palestina, Libano, Siria e Iran, minano la stabilità europea. Questo contesto ha spinto Francia e Gran Bretagna, le uniche potenze europee con arsenali nucleari, a consolidare la cooperazione militare, con la Francia che ha siglato accordi nel marzo 2026 con altri otto paesi europei, tra cui Germania, Olanda e Polonia, per la dislocazione di armamenti nucleari e una strategia di difesa comune. L'obiettivo è quello di rafforzare la propria capacità di difesa e di emergere come leader nel settore degli armamenti. La Germania, a sua volta, nutre ambizioni nucleari. In un mondo in preda a conflitti e guerre, l' Unione Europea , che rimane essenzialmente un'unione commerciale ed economica, rischia di perdere rilevanza. La tentazione di Bruxelles di espandere le proprie competenze in politica estera e difesa cozza contro la sovranità dei parlamenti e dei governi nazionali, i quali detengono il potere decisionale in queste materie. L'Italia si trova di fronte a una scelta cruciale: allinearsi a Francia e Germania, o sostenere Trump e l'olandese Rutte, devoto alle politiche di guerra fallimentari di Trump. Rutte, in particolare, vorrebbe coinvolgere gli europei nella guerra contro l'Iran, una strategia controproducente secondo l'autore. Allo stesso modo, Ursula von der Leyen, a capo della Commissione UE, e Rutte spingono per il continuo finanziamento della guerra in Ucraina, sebbene la vittoria ucraina sia vista come improbabile. Entrambi sostengono il riarmo europeo contro la Russia , la principale potenza nucleare mondiale, una politica che va contro gli interessi europei.

Per l'Europa, la via più sensata sarebbe quella di svincolarsi dalle sanzioni contro la Russia e ricercare la pace con essa. In una prospettiva strategica, gli Stati Uniti e la Cina hanno un interesse e la capacità di sottomettere l'Europa, mentre la Russia ha tutto l'interesse a integrare la sua economia con quella europea. L'Europa affronta una grave crisi economica ed energetica, in gran parte causata dai suoi presunti alleati. Solo attraverso un accordo con Mosca potrebbe uscire dalla crisi. Di fronte all'impotenza dell'UE, molti partiti, politici e intellettuali invocano la difesa comune europea e la costruzione di una federazione. Tuttavia, l'autore esprime scetticismo sulla possibilità che 27 paesi europei, con storie, culture e interessi divergenti, possano cedere la loro sovranità in materia di politica estera e difesa a un governo federale a Bruxelles e creare un esercito comune. Una federazione europea, a suo avviso, sarebbe inefficiente e antidemocratica. L'Europa procede attualmente attraverso 'unioni volontarie' e alleanze flessibili, tipiche di una confederazione. La soluzione risiede in un'Europa di 'nazioni sovrane', un'alleanza di paesi europei (escludendo i paradisi fiscali) che tuteli gli interessi dei popoli europei, promuova la ripresa economica e rispetti le democrazie nazionali. Altri eventi recenti includono le dichiarazioni di Trump contro l'Iran sull'arricchimento dell'uranio, le critiche di Vance al Papa e le iniziative di Barilla per celebrare il Made in Italy.

L'Europa si trova a un bivio cruciale nel suo cammino verso l'autonomia e la sicurezza. La necessità di una difesa comune, indipendente dalle direttive statunitensi, è ormai evidente, ma il modello da seguire è oggetto di dibattito. La visione confederale, con accordi bilaterali tra le nazioni, sembra prevalere sulla prospettiva federale centralizzata. Tuttavia, questa scelta comporta sfide significative. La frammentazione delle politiche di difesa, la mancanza di una strategia unitaria e le differenti priorità nazionali potrebbero minare l'efficacia della difesa comune. L'influenza di potenze esterne, come Stati Uniti e Russia, continua a condizionare le scelte europee, alimentando divisioni interne e ostacolando il raggiungimento di un consenso. La crisi economica ed energetica, aggravata dalle sanzioni e dai conflitti internazionali, rende ancora più urgente la necessità di una risposta coordinata. L'Europa deve trovare un equilibrio tra la necessità di proteggere i propri interessi nazionali e la volontà di cooperare a livello europeo. La scelta tra la confederazione e la federazione, tra l'allineamento con gli Stati Uniti e la ricerca di un dialogo con la Russia, determinerà il futuro dell'Europa e la sua capacità di giocare un ruolo di primo piano nello scacchiere mondiale. Solo attraverso una visione strategica lungimirante e una leadership forte, l'Europa potrà affrontare le sfide del XXI secolo e garantire la sicurezza e la prosperità dei suoi cittadini. Barilla celebra il Made in Italy con iniziative culturali e progetti itineranti in occasione della Giornata nazionale del 15 aprile.





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