L'Europa tra Solitudine e Rinascita: La Visione Strategica di Mario Draghi

Un'analisi approfondita della condizione geopolitica dell'Unione Europea e della necessità di riforme strutturali e investimenti massicci per evitare l'irrilevanza tra USA e Cina.

La riflessione di Carl Gustav Jung sulla solitudine, intesa non come mancanza di compagnia ma come impossibilità di essere compresi e di comunicare ciò che è essenziale, trova un echo sorprendente nell'attuale panorama politico europeo.

Questa condizione emerge con forza durante l'occasione del premio Carlo Magno, dove è stata delineata una realtà paradossale: l'Europa si ritrova oggi soli, insieme. Questo ossimoro non è un semplice gioco di parole, ma descrive la pesantezza di un continente che ha visto crollare le proprie certezze. Per decenni, l'Unione Europea ha basato la propria esistenza e prosperità sull'asse dell'amicizia atlantica, sentendosi protetta da un Occidente coeso e guidato dagli Stati Uniti.

Tuttavia, quel senso di sicurezza è ormai svanito, lasciando spazio a un vuoto strategico che tocca i nervi scoperti della nostra epoca: la sicurezza globale, l'approvvigionamento energetico, lo sviluppo delle nuove tecnologie e la stabilità delle relazioni internazionali. In questo scenario, la solitudine politica diventa un rischio esistenziale che richiede risposte immediate e coraggiose, poiché l'isolamento di un intero blocco continentale non può essere gestito con la passività o con l'attesa di un ritorno a un passato che non esiste più.

Mario Draghi, con la fermezza che lo ha contraddistinto durante la sua guida della Banca Centrale Europea, lancia un monito severo e urgente. Il suo invito a non rimanere schiacciati tra le due superpotenze mondiali, gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping, rappresenta una nuova versione, più drammatica e politica, del celebre whatever it takes.

Il rischio concreto è che il mondo scivoli verso un equilibrio bipolare, un G2 che releghi al dimenticatoio l'importanza del G7 e del G8, rendendo l'Europa un semplice spettatore delle decisioni altrui. Nel suo saggio Competere o sparire, Draghi chiarisce che il paesaggio europeo deve essere ridisegnato radicalmente. Non è più possibile fare affidamento sull'ombrello della Nato come unica garanzia di sopravvivenza o sulla speciale amicizia atlantica basata su democrazia e business.

Il mondo bipolare è un ricordo; ciò che resta è un mare insidioso e sconosciuto in cui navigare richiede una bussola nuova. Per evitare l'irrilevanza, l'Europa deve smettere di essere un'entità che reagisce agli eventi e iniziare a essere un attore che li plasma, accettando che la competizione globale non ammette esitazioni né nostalgie. Per uscire da questa paralisi, è indispensabile una revisione profonda della governance dell'Unione Europea.

Questo significa dire addio ai vincoli dell'unanimità che spesso bloccano l'azione comune e superare burocrazie eccessivamente regolatorie, concentrandosi invece sulla tutela essenziale dei diritti, delle libertà e della concorrenza per realizzare finalmente un mercato unico effettivo. L'obiettivo deve essere la costruzione di politiche comuni ambiziose, muovendosi con decisione insieme a quei paesi pronti a guidare il cambiamento. Campi come la difesa, la ricerca scientifica, la formazione e le tecnologie d'avanguardia devono diventare priorità assolute.

L'Europa possiede una mano d'opera industriale e un insieme di competenze che sono tra le migliori al mondo, superando in molti aspetti quelle americane per qualità e precisione. È fondamentale massimizzare questi vantaggi attraverso una politica industriale lungimirante, abbandonando definitivamente le derive sovraniste e populiste che frammentano il continente.

Investire non significa solo immettere capitali, ma riscoprire risorse culturali, etiche e civili per creare una via europea all'intelligenza artificiale, che sia un punto di riferimento globale per l'etica e la ricerca sociale. Sul piano finanziario, la sfida è imponente: Draghi suggerisce l'impiego di almeno 1.200 miliardi di investimenti annui per un periodo prolungato. Grazie alla solidità dell'euro e alla fiducia che i mercati internazionali nutrono verso l'Unione Europea, tale sforzo è possibile, ma richiede volontà politica.

Il tempo stringe, sia per le scadenze tecnologiche che per le dinamiche geopolitiche. La soluzione risiede nella sinergia tra le grandi città europee, le università di eccellenza, i centri di ricerca e le imprese d'avanguardia. Questa collaborazione, orchestrata in un piano coerente di crescita e autonomia, è l'unica via per garantire la sicurezza del continente.

Parallelamente, l'Europa deve espandere i propri orizzonti, costruendo relazioni autonome e rafforzando legami fuori dallo schema rigido del G2, come dimostrano i tentativi di accordo con il Mercosur. La solitudine resta un pericolo costante, ma una politica lungimirante e coraggiosa può trasformare questa fragilità in una nuova forza, permettendo all'Europa di tornare a essere un interlocutore politico ed economico di primo piano sulla scena mondiale, capace di guidare la civiltà verso un futuro di stabilità e innovazione





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