L'Eurovision Song Contest a Vienna: Tra il Sogno di Sal Da Vinci e le Tensioni Geopolitiche

Un resoconto dettagliato dell'apertura dell'Eurovision a Vienna, analizzando la partecipazione dell'Italia, le polemiche sui boicottaggi e le curiosità dei concorrenti.

Il settantesimo anniversario dell' Eurovision Song Contest si è aperto a Vienna con un'esplosione di colori, musica e, inevitabilmente, tensioni politiche che hanno fatto da cornice a un evento che vorrebbe essere il simbolo dell'unione europea e globale.

Sal Da Vinci, il rappresentante dell'Italia e vincitore del Festival di Sanremo, ha catturato l'attenzione dei media internazionali con un brillante gioco di parole, definendo la sua missione come 'Univer-Sal love'. Questa espressione non è solo un modo per promuovere il proprio nome, ma rappresenta la filosofia che l'artista vuole portare sul palco, puntando su un messaggio di amore universale che superi ogni confine.

La sfilata inaugurale, svoltasi sul celebre turquoise carpet che ha collegato il prestigioso Burgtheater alla sede del municipio, ha visto sfilare le delegazioni di 35 paesi in un clima di festa, seppur venato da una certa apprensione. Per l'Italia, il momento del passaggio è stato accompagnato dalle note di 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri, un brano che non solo è un classico della musica pop italiana, ma che ha acquisito una dimensione globale, diventando un vero e proprio inno nelle curve degli stadi di tutto il mondo.

Questa scelta, sottolineata come romantica e trasversale, si sposa perfettamente con il senso di appartenenza e l'energia di 'Per sempre sì'. Tommy Schmidle, il produttore della cerimonia, ha spiegato come la scelta di Vienna non sia casuale, ma legata alla sua natura di capitale storica della musica, capace di fondere stili e culture diverse in un unico abbraccio armonico.

Tuttavia, l'immagine di un'Europa unita e inclusiva, che l'organizzazione dell'Eurovision cerca costantemente di promuovere nelle sue comunicazioni ufficiali, si scontra quest'anno con una realtà geopolitica profondamente frammentata. Il clima di divisione è evidente nel boicottaggio di cinque nazioni che hanno deciso di non partecipare a questa edizione: Spagna, Irlanda, Slovenia, Islanda e Paesi Bassi. Di queste, le prime tre hanno scelto di non trasmettere nemmeno la competizione, segnando una frattura senza precedenti.

Al centro di queste polemiche si trova la presenza di Israele, che è stata inoltre accusata di aver tentato di manipolare il sistema di voto attraverso una campagna social coordinata, invitando gli utenti a votare dieci volte per il proprio candidato. Sebbene l'organizzazione abbia dichiarato di essere intervenuta rapidamente per rimuovere i contenuti e richiamare il fair play, l'episodio ha alimentato ulteriormente il dibattito.

Noam Bettan, il concorrente israeliano, ha affrontato la sfilata circondato da un imponente numero di bodyguard, a testimonianza di un clima di sicurezza teso, anche se fortunatamente non sono stati registrati insulti o fischi come accaduto in edizioni precedenti. Parallelamente, le strade di Vienna sono diventate teatro di proteste civili, con circa duecento profughi iraniani che, sventolando la vecchia bandiera persiana, hanno approfittato della visibilità mediatica dell'evento per chiedere un cambio di regime nel proprio paese, trasformando l'ESC in una piattaforma di rivendicazione politica.

Oltre alle tensioni, l'Eurovision resta un regno di stravaganze e sperimentazioni artistiche, dove il trash e il genio spesso convivono. La sfilata ha regalato momenti di puro surrealismo, come nel caso del rappresentante britannico Look Mum No Computer, accompagnato da ballerini in tute da lavoro verdi con schermi di pelliccia sulla testa.

In netto contrasto, le croate Lelek hanno sfilato con un'eleganza che le ha subito fatte notare, mentre per San Marino l'attenzione è rimasta alta grazie alla coppia formata da Senhit e Boy George. Altre curiosità includono il lituano Lion Ceccah, apparso completamente ricoperto di vernice metallizzata richiamando lo stile dei Rockets, e il greco Akylas, che ha sorpreso tutti con una tuta rosa antico e una corona con orecchie da gatto.

La proposta musicale di Akylas, intitolata 'Ferto', è un mix audace tra k-pop, sonorità da videogiochi e strumenti folk greci, posizionandolo come uno dei favoriti secondo i bookmaker. Tuttavia, in cima alle scommesse restano i finlandesi Linda Lampenius e Pete Parkkonen con 'Liekinheitin', un brano pop dance che unisce il violino classico a una cassa dritta e potente. Mentre gli esperti analizzano statistiche e probabilità, il pubblico attende con ansia l'inizio delle gare.

La prima semifinale, prevista per martedì e trasmessa in Rai2, vedrà l'esibizione di Sal Da Vinci che, grazie allo status di nazione fondatrice, ha già il pass garantito per la finale. La seconda semifinale si terrà giovedì, culminando nel gran finale di sabato su Rai1, dove si deciderà chi sarà il nuovo re della musica europea





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