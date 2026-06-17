L'evoluzione della strategia israeliana: da regime change a eradicazione di Hezbollah e le radici profonde dell'antisionismo

Analisi della transizione strategica di Israele, dalle ambizioni di cambio di regime alla guerra totale contro Hezbollah. Esplorazione delle radici teologiche dell'antisionismo e delle alternative dialettiche nell'interpretazione islamica. Valutazione della critica storica alla mancata valorizzazione degli Accordi di Abramo e dello scenario politico interno israeliano.

Il conflitto mediorientale ha visto una significativa evoluzione negli obiettivi strategici israeliani. Dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il governo Netanyahu ha inizialmente indicato il cambio di regime come fine della guerra.

Tuttavia, l'attenzione si è rapidamente spostata verso l'eradicazione di Hezbollah, il potente proxy iraniano responsabile dello sfollamento forzato di centinaia di migliaia di israeliani nel nord del paese. Questa transizione segna un allontanamento dalla dottrina tradizionale del "potare l'erba", che prevedeva raid militari periodici contro le minacce proxies, per adottare invece una strategia di eliminazione totale.

Tale approccio, come evidenziato dalle esperienze statunitensi post-11 settembre, non garantisce la sconfitta definitiva del terrorismo jihadista, capace di adattarsi, riorganizzarsi e mantenere una catena di comando resiliente. Le radici dell'antisionismo sono complesse e profonde, radicate in una reinterpretazione teologica islamica che percepisce l'ebraismo come in contraddizione con l'egualitarismo monoteista.

Tuttavia, esiste anche una tradizione di pensiero islamico, rappresentata da studiosi come Tabari, che enfatizza le continuità tra ebraismo e islam, dimostrando che il conflitto non è teologicamente inevitabile. Storicamente, il mondo musulmano ha abbracciato due filoni distinti: uno rivoluzionario-fondamentalista, alimentato dalla Fratellanza Musulmana e dalla Repubblica Islamica dell'Iran, e l'altro nazionalista-pragmatico, rappresentato dai governi del Golfo e dall'Arabia Saudita, che hanno perseguito una normalizzazione con Israele, culminata negli Accordi di Abramo.

L'incapacità di Netanyahu di capitalizzare su questa cornice diplomatica, unita alla sua dipendenza da una retorica bellicosa per ragioni di consenso interno, rappresenta, secondo l'analisi, un fallimento strategico. La sua reazione scomposta all'accordo sul nucleare USA-Iran e l'ascesa di figure come Gadi Eizenkhot suggeriscono un crescente isolamento politico e la necessità di una nuova leadership in grado di guidare Israele verso soluzioni diplomatiche durature, superando la logica della "guerra perpetua"





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medio Oriente Israele Hezbollah Iran Netanyahu Antisionismo Accordi Di Abramo Diplomazia Strategia Militare Terrorismo Jihadista Fratellanza Musulmana Interpretazione Coranica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Egitto: quote, analisi partita e probabili formazioniIn questo articolo si possono trovare i pronostici Belgio - Egitto, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match

Read more »

Accordo Usa-Iran, Washington: «Nessun pagamento, per ora al massimo piccoli gesti». E sull’uranio sepolto non c’è frettaCessate il fuoco in Libano, ma se Hezbollah attacca Israele può difendersi

Read more »

Israele uccide due persone a Gaza dopo gli attacchi della Striscia di Gaza centraleIntestazioni in Gaza: Israele ha ucciso due palestinesi nella centrale Striscia di Gaza dopo l'assalto aerea israeliano. I soccorritori riferiscono che le vittime erano brothers Ahmed and Mahmoud Abu Heen, morti in un attacco israeliano nei pressi di un edificio residenziale nella Nuseirat refugee camp.

Read more »

L'analisi/Il segnale della FedCome spesso accade per gli accordi tra istituzioni, per non dire tra potenze, a maggior ragione per le intese preliminari ( definite dai civilisti ' pacta de contrahendo'), che...

Read more »