L'ex bomber Igor Protti è scomparso a 58 anni

L'ex calciatore di Bari, Lazio, Napoli e Livorno era stato diagnosticato con un tumore al colon e aveva pubblicato le sue ultime foto su Instagram mentre accompagnava la figlia Noemi all'altare.

Igor Protti è scomparso a 58 anni, l' ex bomber ha lasciato un messaggio di addio in cui ha scritto: 'Il mio viaggio al fischio finale.

Spero sia un arrivederci'. L'ex calciatore di Bari, Lazio, Napoli e Livorno era stato diagnosticato con un tumore al colon e aveva pubblicato le sue ultime foto su Instagram mentre accompagnava la figlia Noemi all'altare. Le immagini avevano scatenato la commozione di migliaia di fan e tifosi di Protti, che avevano commentato con frasi come 'Hai la forza di un leone'.

Protti era stato un giocatore importante per le sue ex squadre e aveva ricevuto l'approvazione dei tifosi di tutte le sue ex squadre. Una biografia su di lui, intitolata 'Igor. L'eroe romantico del calcio', è in proiezione in alcune sale cinematografiche italiane. La notizia della scomparsa di Protti è stata data oggi, dopo che il documentario su di lui era stato presentato in anteprima.

L'ex calciatore era stato diagnosticato con un tumore al colon quasi un anno fa e aveva detto di aver scoperto la malattia. Le sue ultime foto pubbliche risalgono a poco meno di un mese fa, per un evento di grande gioia, l'ultimo della sua vita: il matrimonio della figlia Noemi. Sul suo profilo Instagram, Protti aveva postato le sue foto mentre accompagnava la figlia all'altare: 'Che il Mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro Amore!

', le sue parole rivolte alla figlia e al marito Giacomo. Le immagini avevano scatenato la commozione di migliaia di fan e tifosi di Protti: 'Hai la forza di un leone', il tenore dei commenti al post. La forza mostrata nella fotografia aveva raccolto l'approvazione dei tifosi di tutte le sue ex squadre (Bari, Messina, Lazio, Napoli e Livorno).

La notizia della scomparsa di Protti è stata data oggi, dopo che il documentario su di lui era stato presentato in anteprima. La vita di Protti è stata segnata da una lunga battaglia contro il tumore e la sua scomparsa è stata un colpo duro per i tifosi di tutte le sue ex squadre. La biografia su di lui, intitolata 'Igor. L'eroe romantico del calcio', è in proiezione in alcune sale cinematografiche italiane.

La notizia della scomparsa di Protti è stata data oggi, dopo che il documentario su di lui era stato presentato in anteprima





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