L'ex calciatore del Torino parla della situazione della squadra e della sua presenza all'evento 'La Partita della Leggenda'

L'ex calciatore del Torino ha espresso la sua opinione sulla stagione del club e sul cambio di allenatore. Ha sottolineato l'importanza di avere stabilità e di valutare l'allenatore in base a criteri diversi dai soli risultati.
L' ex calciatore del Torino ha parlato della situazione della squadra e della sua presenza all'evento 'La Partita della Leggenda' al Filadelfia. Ha espresso la sua opinione sulla stagione del Torino e sul cambio di allenatore.
Ha sottolineato l'importanza di avere stabilità e di valutare l'allenatore in base a criteri diversi dai soli risultati. Ha anche parlato del settore giovanile e della necessità di potenziarlo. Ha inoltre espresso preoccupazione per il bilancio economico del club e la possibilità di vendere i giocatori migliori. Ha concluso sottolineando l'importanza di avere un obiettivo chiaro e di lavorare per raggiungerlo
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