L'ex calciatore del Torino parla della situazione della squadra e della sua presenza all'evento 'La Partita della Leggenda'

L'ex calciatore del Torino ha espresso la sua opinione sulla stagione del club e sul cambio di allenatore. Ha sottolineato l'importanza di avere stabilità e di valutare l'allenatore in base a criteri diversi dai soli risultati.

L' ex calciatore del Torino ha parlato della situazione della squadra e della sua presenza all'evento 'La Partita della Leggenda' al Filadelfia. Ha espresso la sua opinione sulla stagione del Torino e sul cambio di allenatore.

Ha sottolineato l'importanza di avere stabilità e di valutare l'allenatore in base a criteri diversi dai soli risultati. Ha anche parlato del settore giovanile e della necessità di potenziarlo. Ha inoltre espresso preoccupazione per il bilancio economico del club e la possibilità di vendere i giocatori migliori. Ha concluso sottolineando l'importanza di avere un obiettivo chiaro e di lavorare per raggiungerlo





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Torino Calcio Evento La Partita Della Leggenda Ex Calciatore Opinione Stagione Cambio Allenatore Stabilità Settore Giovanile Bilancio Economico Giocatori Migliori

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oliver Glasner: chi è l'allenatore del Crystal Palace che oggi giocherà la finale di Conference LeagueSarà l'ultima partita del tecnico alla guida della formazione inglese

Read more »

Fuga disperata sulla tangenziale: uomo si lancia dall'auto della polizia a TorinoUn 36enne nordafricano si è gettato da un'autocivetta in corsa sulla tangenziale di Torino, dopo un fermo. Ferito ma non grave, è stato soccorso dall'elisoccorso. La dinamica è al vaglio della polizia.

Read more »

Inter, le date del ritiro estivo e le amichevoli: la prima partita sarà il 26 luglioL'Inter si sta ancora godendo il double Scudetto-Coppa Italia, ma intanto inizia già a prendere forma la prima parte della prossima stagione.

Read more »

Strage dell’Heysel, 41 anni dopo: Juventus e Torino ricordano le 39 vittime della tragediaIl 29 maggio 1985 resta una delle date più dolorose della storia del calcio europeo. A 41 anni dalla strage dell’Heysel, la memoria delle 39 vittime continua a unire il mondo del...

Read more »