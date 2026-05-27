L'ex ministro canadese Steven Guilbeault annuncia le dimissioni dal parlamento per dedicarsi all'ambiente

Steven Guilbeault lascerà il seggio a Montreal quest'estate, riducendo la maggioranza liberale a un solo seggio. Critico verso le politiche economiche di Carney, intende proseguire la lotta contro il cambiamento climatico.

L'ex ministro canadese Steven Guilbeault ha annunciato mercoledì la sua intenzione di dimettersi dal seggio in parlamento, citando il desiderio di continuare la lotta per la protezione dell'ambiente e contro il cambiamento climatico, dopo aver espresso obiezioni alle decisioni del governo del primo ministro Mark Carney .

Guilbeault, che ha servito come ministro dell'Identità e della Cultura e in precedenza come ministro dell'Ambiente sotto Justin Trudeau, ha dichiarato su X che lascerà il seggio che rappresenta il centro di Montreal quest'estate, ma rimarrà membro del caucus liberale fino ad allora. La sua partenza ridurrà la già sottile maggioranza parlamentare del Partito Liberale a un solo seggio, mettendo potenzialmente a rischio la stabilità del governo di Carney.

Guilbeault ha sottolineato che è giunto il momento di perseguire la sua battaglia ambientale in modo diverso, dedicandosi alle generazioni future che erediteranno il pianeta. La decisione di Guilbeault arriva dopo mesi di tensioni all'interno del partito.

Lo scorso novembre, l'allora ministro dell'Identità e della Cultura aveva lasciato il gabinetto di Carney in segno di protesta contro l'accordo tra Ottawa e la provincia dell'Alberta, ricca di petrolio, per allentare alcune normative climatiche al fine di incentivare gli investimenti nella produzione energetica. Guilbeault, ex attivista di Greenpeace, ha sempre sostenuto politiche ambientali stringenti, in contrasto con la svolta più economica del governo Carney, che ha dato priorità alla crescita in risposta alla guerra commerciale avviata dagli Stati Uniti.

Il primo ministro Carney, in una dichiarazione, ha ringraziato Guilbeault per il suo contributo, ricordando la loro collaborazione quando Carney era rappresentante speciale delle Nazioni Unite per il clima. Ha affermato che spetta a Guilbeault decidere il suo futuro, ma ha espresso la speranza di continuare a lavorare insieme su questioni di interesse comune.

La partenza di Guilbeault solleva interrogativi sulla coesione del Partito Liberale, che ha ottenuto la maggioranza ad aprile dopo tre elezioni suppletive in Ontario e Quebec, conquistando 174 seggi su 343 alla Camera dei Comuni. Laura Stephenson, professoressa di scienze politiche all'Università dell'Ontario Occidentale, ha osservato che le dimissioni di Guilbeault sono un segnale che alcune frange del partito non condividono le priorità economiche di Carney.

Diversi altri parlamentari liberali hanno accennato alla possibilità di dimettersi, il che potrebbe riportare Carney a un governo di minoranza. La sfida per il primo ministro sarà bilanciare le istanze provenienti dall'Ovest, legate all'energia, con quelle dei progressisti attenti all'ambiente. Carney ha una visione chiara, ma non è scontato che il partito lo segua sempre e comunque. Nel frattempo, Guilbeault continuerà la sua battaglia ambientalista al di fuori del parlamento, forte dell'esperienza maturata sia come ministro sia come attivista





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