L'ex ministro del Petrolio della Nigeria Alison-Madueke è stata prosciolta da tutte le accuse nel processo per corruzione nel Regno Unito. La sentenza è un colpo durissimo per le autorità britanniche, che hanno iniziato le loro indagini sulle accuse di corruzione contro Alison-Madueke più di una decade fa.

L'ex ministro del Petrolio della Nigeria Alison-Madueke è stata prosciolta da tutte le accuse nel processo per corruzione nel Regno Unito . La sentenza è un colpo durissimo per le autorità britanniche, che hanno iniziato le loro indagini sulle accuse di corruzione contro Alison-Madueke più di una decade fa.

L'ex ministro, la prima donna a ricoprire l'incarico di ministro per le risorse petrolifere del Nigeria, è stata accusata di cinque conti di accettazione di tangenti e di un reato di cospirazione per commettere una tangente. I procuratori hanno accusato Alison-Madueke, 65, di aver ricevuto 'una vita di lusso' a Londra da parte di figure dell'industria petrolifera e del gas che cercavano contratti lucrativi in Nigeria, che da anni lotta con la malgovernanza e la corruzione.

Tuttavia, l'ex ministro, che ha anche brevemente ricoperto la carica di presidente dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e ha a lungo affrontato accuse di corruzione, ha detto di non aver mai ricevuto alcuna tangente e di non avere alcuna influenza reale sull'assegnazione dei contratti. Gli avvocati di Alison-Madueke hanno argomentato che lo spending citato dalla procura era rimborsato, dallo stato nigeriano per affari ufficiali o da lei per spese personali, e che aveva dato prova di essere considerata come 'Madame Due Process'.

Dopo un processo alla Southwark Crown Court di Londra che è iniziato nel gennaio, Alison-Madueke è stata assolta dopo più di 46 ore di deliberazione della giuria, dopo di cui ha detto che il suo 'incubo è finito'.

'Per 11 lunghi e gruosi anni, questo caso ha pesato sulla mia testa e ha tormentato me e la mia famiglia', ha detto Alison-Madueke in una dichiarazione rilasciata dal suo portavoce. 'Ma oggi, il passato decennio di una costante e ingiusta vilipendio, condanna e scrutinio ha finalmente avuto fine'. Alison-Madueke ha sopravvissuto a più scandali e indagini sulla società statale nigeriana Nigerian National Petroleum Corporation prima di lasciare il governo quando Jonathan ha perso il potere nel 2015.

Era anche un obiettivo delle autorità statunitensi, che hanno accusato di aver utilizzato i proventi di contratti assegnati in modo illecito per lavare i soldi attraverso gli Stati Uniti. I procuratori britannici non hanno accusato Alison-Madueke nel suo processo di aver assegnato contratti a coloro che non avrebbero dovuto averli; hanno soltanto cercato di provare che era 'improprio' per lei accettare benefici.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, tuttavia, ha detto nel 2017 che Alison-Madueke 'ha utilizzato la sua influenza per orientare contratti petroliferi lucrativi' a dirigenti senior che avevano pagato tangenti. Anche l'esecutivo dell'industria petrolifera Olatimbo Ayinde, 54, è stato assolto di un conto di tangente relativo ad Alison-Madueke e di un conto separato di tangente di un funzionario pubblico straniero.

Il fratello di Alison-Madueke, Doye Agama, 69, è stato anche assolto di cospirazione per commettere una tangente con la sorella relativa a pagamenti fatti alla chiesa di Agama





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