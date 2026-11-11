Il racconto di Alexander Smith, un uomo che si dice abbia viaggiato nel tempo fino al 2118, riemerge di nuovo sugli schermi social: secondo lui, la terza guerra mondiale è già accaduta e adesso un unico leader, un'intelligenza artificiale, governa l'umanità.

Il racconto di Alexander Smith, un uomo che si dice abbia viaggiato nel tempo fino al 2118, riemerge di nuovo sugli schermi social. Secondo lui, la terza guerra mondiale è già accaduta e adesso un unico leader, un' intelligenza artificiale, governa l'umanità.

Alexander Smith, un sedicente viaggiatore nel tempo, ha ribadito la sua visione apocalittica del futuro, sostenendo che la Terza Guerra Mondiale sia già accaduta e che adesso un unico leader, un'intelligenza artificiale, governa l'umanità.

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Il suo racconto, pubblicato originariamente sul Daily Mail nel 2018, è tornato di moda sui social in questi giorni e sta riemergendo come una sorta di profetismo.

La storia di Alexander Smith

Alexander Smith si dice essere stato reclutato dalla Cia nel 1981 per partecipare a un esperimento segreto. Secondo lui, è stato condotto in una base militare sotterranea segreta, dove è stata mostrata una macchina del tempo segreta.

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Smith ha raccontato ai suoi spettatori che il futuro dell'umanità sarebbe stato plasmato da un conflitto devastante che avrebbe avuto inizio come una guerra tra Stati Uniti e Russia, che si sarebbe schierata al fianco di Pyongyang.

Secondo la sua versione, il conflitto sarebbe stato ciò che "some potrebbero descrivere come una Terza Guerra Mondiale". Quando gli fu chiesto chi fosse il presidente nel 2118, Smith disse che gli fu risposto che c'era "il solo leader in questo mondo".

Secondo Smith, quel leader è un'intelligenza artificiale che, a suo dire, governa l'umanità meglio di qualsiasi persona, mantenendo la pace, la sicurezza, il progresso tecnologico e tutte le altre grandi cose che potrebbero giovare alle nostre vite di esseri umani.

Il racconto di Smith: una fantasia?

Il racconto di Smith non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni. Non vi è alcuna prova che abbia lavorato per la CIA, che abbia viaggiato nel tempo o abbia visitato l'anno 2118.

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Pur non specificando dove i missili abbiano colpito, Smith ha avvertito che gli effetti non sono stati quelli che si potrebbero definire auspicabili. Ha aggiunto che il conflitto è stato ciò che "some potrebbero descrivere come una Terza Guerra Mondiale".

Il racconto di Smith risale al 2018, quando fu pubblicato sul canale YouTube. È riemerso di nuovo online, dove gli spettatori sono rimasti nuovamente affascinati dalle sue folli affermazioni.

Potrebbe essere vero?

Non ci sono prove a sostegno delle affermazioni di Smith. Non vi è alcuna prova che abbia lavorato per la CIA, che abbia viaggiato nel tempo o abbia visitato l'anno 2118.