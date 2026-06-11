L'ex supermodella svuota l'armadio e celebra la libertà di cambiare

L'ex supermodella, 61 anni di perfezione digitale, ha lasciato i vecchi vestiti stretti con un post su Instagram, abbattendo i tabù sul peso e celebrando la libertà di cambiare e la forza di amarsi. Dopo un'operazione di protesi bilaterale d'anca e una ricerca spasmodica della linea che aveva compromesso la sua salute, ha ritrovato stabilità fisica e svuotato l'armadio, donando la metà dei vestiti accumulati negli anni. Oggi, con una silhouette più morbida, ha sperimentato un momento di massima energia e salute della propria vita. In questo post, ha incoraggiato altre persone a guardare oltre i vecchi schemi della moda e a trovare la propria stabilità fisica e emotiva.

L' ex supermodella , 61 anni di perfezione digitale, ha lasciato i vecchi vestiti stretti con un post su Instagram, abbattendo i tabù sul peso e celebrando la libertà di cambiare e la forza di amarsi.

Dopo un'operazione di protesi bilaterale d'anca e una ricerca spasmodica della linea che aveva compromesso la sua salute, ha ritrovato stabilità fisica e svuotato l'armadio, donando la metà dei vestiti accumulati negli anni. Oggi, con una silhouette più morbida, ha sperimentato un momento di massima energia e salute della propria vita. In questo post, ha incoraggiato altre persone a guardare oltre i vecchi schemi della moda e a trovare la propria stabilità fisica e emotiva





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