L'ICC fissa la data per il voto sulla revoca del procuratore capo Karim Khan

Il Wall Street Journal riporta che la Corte Penale Internazionale ha programmato per il 24 luglio la votazione sulla destituzione del procuratore capo Karim Khan, accusato di gravi misconduct in seguito a un'indagine interna di 18 mesi su presunti rapporti sessuali non consensuali con una legale del suo ufficio. Reuters non ha potuto verificare subito la notizia e la corte non ha commentato. L'esito potrebbe avere grandi ripercussioni per le indagini in corso e per la credibilità dell'istituzione.

La Corte Penale Internazionale ha fissato per il 24 luglio 2024 un voto cruciale riguardante la possibile revoca dall'incarico del procuratore capo Karim Khan . La decisione, riportata per prima dal Wall Street Journal e basata su fonti diplomatiche e documenti interni, arriva dopo un'indagine approfondita durata diciotto mesi condotta dall'ufficio esecutivo dell'organo di governo della corte.

L'inchiesta ha accertato presunte gravi irregolarità a carico di Khan, in particolare accuse di aver intrattenuto rapporti sessuali non consensuali con una legale del suo stesso ufficio. Sebbene Reuters non abbia potuto verificare immediatamente la notizia e la corte non abbia ancora rilasciato un commento ufficiale, il procedimento ha già superato la fase preliminare e si avvia verso una decisione definitiva che potrebbe avere conseguenze senza precedenti per la credibilità e il funzionamento dell'intera istituzione giudiziaria internazionale.

Il voto del 24 luglio rappresenta un momento di svolta per la Corte Penale Internazionale, che da anni si trova al centro di polemiche riguardanti sia la sua efficacia sia la condotta dei suoi massimi esponenti. Karim Khan, nominato procuratore capo nel 2021, aveva precedentemente guidato indagini sensibili in conflitti come quelli in Palestina, Afghanistan e Ucraina.

La sua eventuale rimozione non solo influenzerebbe le cause in corso, ma solleverebbe anche interrogativi più ammi sull'accountability interna e sui meccanismi di controllo etico all'interno delle organizzazioni sovranazionali. Finora i procedimenti disciplinari nei confronti di alti funzionari della CPI sono stati rari, il che rende questa evenienza particolarmente significativa sul piano simbolico e istituzionale. Le ripercussioni politiche della vicenda vanno ben oltre il singolo caso.

Molti stati membri della corte, specialmente quelli africani che in passato hanno accusato il tribunale di bias etnico e selettività, potrebbero interpretare l'eventuale cacciata di Khan come un segnale di cambiamento o, al contrario, di debolezza strutturale. Parallelamente, le organizzazioni per i diritti umani temono che una simile crisi possa indebolire la legittimità della corte proprio mentre questa cerca di rafforzare la sua azione contro crimini di guerra in teatri di conflitto cruciali.

A prescindere dall'esito del voto, il caso ha già acceso un dibattito internazionale su come le istituzioni giudiziarie globali debbano gestire le accuse di misconduct ai propri vertici, bilanciando il principio di presumption of innocence con la necessità di trasparenza e responsabilità. Sebbene la data del voto sia nota, i dettagli procedurali rimangono scarsi: non è chiaro quale maggioranza sia richiesta per destituire il procuratore, né se Khan abbia avuto modo di presentare una difesa formale davanti all'organo competente.

La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della CPI accentua l'incertezza e alimenta speculazioni nei media internazionali. Resta da vedere se la vicenda si risolverà in una rapida votazione o se darà luogo a un lungo confronto che potrebbe dividere gli stati membri.

In ogni caso, la decisione del 24 luglio sarà seguita con attenzione da governi, Ong e dall'opinione pubblica mondiale, poiché il futuro della corte e la sua capacità di perseguire i più gravi crimini internazionali potrebbero essere in gioco.





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