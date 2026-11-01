L'ice a Minneapolis: il documentario They're Here

Laura Poitras e Rachel Mueller documentano la caccia all'immigrato con l'ice a Minneapolis nel film They're Here, presentato a Venezia.

Il regista Laura Poitras e la giornalista Rachel Lauren Mueller hanno realizzato un cortometraggio documentario intitolato " They're Here". L'opera segue i cittadini di Minneapolis negli Stati Uniti mentre cercano di sfuggire agli agenti dell'Ice. L'agenzia federale americana sta attuando operazioni di deportazione. Il film è stato presentato alla Mostra di Venezia e al New York Film Festival. Ora è candidato come miglior documentario ai Critics'Choice Award.

La battaglia contro le deportazioni

L'operazione denominata Metro Surge è stata avviata dal Dipartimento per la Sicurezza Interna. Questa campagna mira a destabilizzare l'assetto politico progressista delle Twin Cities. L'area metropolitana comprende Minneapolis e Saint Paul. I residenti vengono inseguiti dalle forze dell'ordine federali. I cittadini reagiscono organizzandosi in comunità di resistenza.

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Un volontario di nome Nick Benson ha svolto un ruolo cruciale. Ha conteggiato circa cinque mila deportazioni in catene dall'aeroporto di Minneapolis. Questi numeri mostrano la portata delle azioni federali nella città. Il team di documentazione ha raccolto anche materiali postati in rete dai residenti. Tra questi vi sono i video di teenager molto intraprendenti.

Il cinema come arma di resistenza

Il budget dell'Ice supera i settanta miliardi di dollari. Nonostante questa enorme risorsa economica, i risultati sono limitati. Un gruppo di volontari in bicicletta è riuscito a spaventarli. Hanno costretto l'agenzia a lasciare la città per un periodo. Questa azione ha portato a un cambiamento significativo per la popolazione.

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Lavoriamo con l'idea che il documentario sia anche un film horror. Volevamo che i terroristi apparissero come mostri. Indossano maschere e non si sa chi siano. Sono armati fino ai denti di armi d'assalto e mitragliatrici.

Il sostegno europeo e la realtà quotidiana

Il film è una coproduzione europea con il canale culturale Arte. La Francia supporta questa iniziativa importante per la libertà di espressione. Le regista credono nella resistenza attraverso il cinema. Spesso i loro lavori mostrano realtà molto dure e dolorose.

La situazione continua a evolversi con gravità. Il otto ottobre un uomo è stato ucciso a New York con otto colpi. Suo figlio era accanto a lui nell'auto durante l'aggressione. La casa della deputata Ilhan Omar è stata perquisita. La parlamentare è nata a Mogadiscio in Somalia.

La perquisizione verificava la legalità della sua naturalizzazione americana. Si spera che il film risponda alle domande difficili. Il cinema e il giornalismo cercano nuove risposte a queste crisi.