L'illusione dell'ordine: perché le liste semplificano e banalizzano la realtà

Il formato a lista, onnipresente nel giornalismo e nella comunicazione politica, promette ordine ma rischia di svuotare la complessità del reale. Un'analisi sul suo uso e sui pericoli di una narrazione ridotta a punti bullet.

C'è un diabolico formato torna ciclicamente nella produzione giornalistica: la lista. Le cinque cose che, i dieci posti più, i migliori venti, otto cose che non, dieci modi per, eccetera.

Ebbe già suoi larghi usi sulle riviste della fine del secolo scorso, con contenuti più o meno frivoli. Quando lessi per la prima volta un fumetto di Marjane Satrapi avevo 14 anni, provavo vergogna a togliermi la maglietta in spiaggia e conoscevo poco o nulla non solo dell'Iran, ma di qualsiasi luogo che si trovasse più di una ventina di chilometri dal mio spensierato paesello calabrese. Avevo la pancia piena di stereotipi. Quel fumetto, Persepolis, fu una scossa.

Mi fece capire che dietro each apparente diversità c'era un universo di storie comuni: l'infanzia, la famiglia, i sogni, le paure. Era un ponte tra la mia realtà di ragazzo del sud Italia e un mondo che la televisione raccontava solo attraverso conflitti e oppressioni. Quell'esperienza mi rimase dentro e quando anni dopo ebbi la possibilità di scrivere per un giornale, cercai sempre di raccontare le cose in modo complesso, evitando le liste.

Perché la realtà non è una top five. La lista è un comodo espediente per semplificare, per ordinare il caos, ma spesso banalizza. Prendiamo la cronaca internazionale: la guerra in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese, le tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Ci sono think tank e media che producono liste su 'i cinque scenari possibili', 'i dieci paesi a rischio', 'i tre leader da watchare'.

Sono strumenti utili per orientarsi, ma rischiano di ridurre dinamiche secolari a un elenco di punti bullet. L'approccio opposto è quello narrativo, che cerca connessioni, cause, contesti. È più faticoso, richiede tempo e spazio, ma è l'unico modo per capire davvero. Per esempio, parlare di Gaza solo come 'crisi umanitaria' o 'conflitto religioso' in una lista è profondamente sbagliato.

Bisogna raccontare la storia del mandato britannico, le politiche di insediamento, la divisione tra Fatah e Hamas, il ruolo degli Stati Uniti, le sofferenze di entrambi i popoli. Non è comodo, ma è necessario. In Italia questa tendenza alla lista è particolarmente evidente nella politica. I 'dieci punti del programma', 'le cinque riforme prioritarie', 'i sette ministri più discussi'.

Spesso sono esercizi di retorica che nascondono l'assenza di una visione d'insieme. Il governo Meloni, per esempio, è stato presentato con una lista di provvedimenti 'strong', ma dietro c'è una strategia più ampia di ridefinizione dell'identità nazionale e dei rapporti con l'Europa che non si esaurisce in pochi bullet point. Anche l'opposizione cade nel tranello: invece di proporre un'alternativa politica articolata, a volte si limita a criticare la lista degli avversari.

Il risultato è un dibattito pubblico piatto, dove le notizie sono consumate come snack, senza digestione. I social media amplificano tutto questo: i post che elencano '3 motivi per cui X è sbagliato' o '5 cose che devi sapere su Y' hanno più engagement degli approfondimenti. La neuroscienza ci spiega che il nostro cervello ama i pattern ripetibili e le liste promettono ordine in un mondo percepito caotico. Ma la complessità del reale non può essere domata.

Tornando all'esempio personale: se non avessi letto Persepolis, forse avrei continuato a vedere l'Iran come un punto in una lista di 'stati canaglia'. Invece ho imparato che ogni nazione è un intreccio di storie individuali e collettive. La lista è utile per la spesa, per organizzare la giornata, per preparare una valigia. Per le notizie, per la politica, per la vita sociale, deve essere lo starting point, non il traguardo.

Dovremmo pretendere dai media meno 'top ten' e più 'perché è successo'. Dalla politica meno 'cinque promesse' e più 'come realizzeremo'. Dalla cultura meno 'sette libri da leggere' e più 'questo libro perché parla di noi'. Altrimenti resteremo sempre alla superficie, a drogare la nostra attenzione con elenchi che svuotano il senso.

E allora, la prossima volta che incontrerete una lista che promette di spiegarvi il mondo in dieci punti, fermatevi. Chiedetevi: cosa manca? Quali connessioni sono tagliate? Quali contraddizioni sono nascoste?

Forse scoprirete che la vera notizia non è nella lista, ma nel suo相反: nella rete, nella complessità, nella storia che nessuno elenca perché è lunga, scomoda, bellissima. E sì, alla fine di questo articolo potrei elencarvi 'i tre motivi per cui le liste sono dannose' o 'i cinque modi per combatterle'. Ma l'ho già fatto, senza numeri. E spero che ve ne siate accorti





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