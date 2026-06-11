L'impatto dei tassi BCE sulle piccole imprese italiane: l'allarme di Confartigianato

Marco Granelli, presidente di Confartigianato, avverte che il rialzo dei tassi di interesse della BCE rischia di frenare gli investimenti in transizione ecologica e digitale per le micro e piccole imprese italiane.

La recente decisione della Banca Centrale Europea di incrementare i tassi di interesse di ulteriori 25 punti base ha sollevato preoccupazioni significative all'interno del panorama imprenditoriale italiano.

Marco Granelli, in qualità di presidente di Confartigianato, ha espresso un forte timore riguardo alle conseguenze di questa manovra, sottolineando come il sistema produttivo nazionale stia già subendo pesantemente le ripercussioni della stretta monetaria iniziata nel 2022. Secondo l'analisi di Confartigianato, l'attuale scenario rischia di compromettere seriamente la ripresa degli investimenti, specialmente quelli cruciali per la transizione digitale e ambientale.

I dati mostrano un trend preoccupante: ad aprile 2026, il tasso medio applicato alle imprese è salito al 3,65%, segnando un incremento rispetto al 3,49% registrato nel mese di marzo. Questo valore rappresenta un aumento di ben 202 punti base rispetto a giugno 2022, ovvero il momento precedente all'avvio della politica restrittiva della BCE, volta a contrastare l'inflazione galoppante. Un aspetto particolarmente critico riguarda la disparità di trattamento e di impatto tra le diverse dimensioni aziendali.

Granelli ha evidenziato come le tensioni finanziarie risultino molto più pesanti per le piccole imprese. In particolare, per i finanziamenti che non superano i 125mila euro, il costo del credito è superiore di 160 punti base rispetto alla media generale. Questa situazione crea una barriera d'accesso quasi insormontabile per molte realtà produttive che necessitano di liquidità per sostenere i propri piani di sviluppo e innovazione.

L'effetto di questo scenario è chiaramente visibile nella domanda di credito: a marzo 2026, i prestiti destinati alle piccole imprese hanno registrato una contrazione del 4,3% su base annua, confermando un trend negativo già osservato alla fine del 2025. Al contrario, le imprese di medie e grandi dimensioni hanno visto i propri finanziamenti crescere del 3,4% nello stesso periodo, accentuando un divario strutturale che rischia di marginalizzare le realtà più piccole e fragili.

La tempistica di questa nuova stretta monetaria appare problematica, poiché interviene proprio in un momento in cui emergevano segnali incoraggianti di ripresa negli investimenti produttivi. Nel primo trimestre del 2026, infatti, si è assistito a un aumento del 2,3% degli investimenti in macchinari rispetto al trimestre precedente, con una crescita del 6,6% su base annua. Tale dato è in netta accelerazione rispetto al 3,1% registrato nell'ultimo trimestre del 2025, dimostrando la volontà delle imprese di modernizzarsi.

Tuttavia, le piccole imprese italiane si trovano intrappolate in un paradosso: da un lato sono spinte a investire per innovare i propri processi, migliorare l'efficienza energetica e aumentare la competitività sui mercati globali; dall'altro, devono affrontare costi di finanziamento sempre più proibitivi. L'importanza di preservare l'accesso al credito è sottolineata anche dai dati relativi alla transizione ecologica e digitale.

Secondo le elaborazioni di Confartigianato, nel 2025 il 21% delle micro e piccole imprese ha investito in soluzioni green, mentre una quota molto più ampia, pari al 69,4%, ha effettuato investimenti in almeno un ambito della digitalizzazione. Queste imprese rappresentano l'ossatura del sistema produttivo nazionale e sono attori fondamentali per il successo delle strategie di transizione dell'Unione Europea.

Marco Granelli ha pertanto esortato le autorità monetarie a considerare l'impatto sull'economia reale, avvertendo che l'ossessione per il contenimento dell'inflazione non deve trasformarsi in un freno alla crescita del Paese. È fondamentale che vengano garantite condizioni di finanziamento sostenibili per evitare che la spinta verso l'innovazione venga soffocata da una politica monetaria troppo rigida, che finirebbe per penalizzare proprio chi contribuisce maggiormente all'occupazione e al tessuto sociale italiano





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