L'imprenditrice Daniela Fargion vittima di rapina in villa: 'Sono stufa, non sono più al sicuro'

Daniela Fargion, l'imprenditrice rapinata in villa, ha dichiarato di voler vendere la sua azienda e andare via dopo il quarto episodio di rapina in dieci anni. La donna ha raccontato di essere stata minacciata da una banda di cinque criminali professionisti che l'hanno puntata con una pistola alla testa e hanno rubato 600mila euro di beni.

Daniela Fargion , l'imprenditrice rapinata in villa, ha dichiarato di voler vendere la sua azienda e andare via dopo il quarto episodio di rapina in dieci anni.

La donna ha raccontato di essere stata minacciata da una banda di cinque criminali professionisti che l'hanno puntata con una pistola alla testa e hanno rubato 600mila euro di beni. La situazione è precipitata quando l'imprenditrice è stata trascinata in giro per la casa alla ricerca di beni di valore. Sotto la minaccia delle armi, Fargion ha collaborato aprendo l'unica cassaforte presente.

I banditi erano armati di pistole e spranghe, con il volto coperto, i guanti e gli auricolari per ricevere ordini da un basista esterno. La delusione dei criminali ha scatenato una reazione violentissima e sadica, minacciando di tagliare un dito alla volta se non diceva dove era l'altra cassaforte. Nonostante l'assenza di denaro contante nel forziere, i rapinatori sono riusciti a compiere una vera e propria razzia svaligiando l'abitazione.

Tra i beni sottratti figurano un'intera collezione di borse di lusso, un prezioso orologio Patek Philippe e persino un'arma regolarmente detenuta dalla donna. Il danno complessivo stimato è enorme. Prima di fuggire a bordo della Bentley della stessa imprenditrice, offerta da lei pur di farli andare via, la banda ha ripulito le tracce usando uno spray speciale per cancellare le impronte digitali su tutte le superfici e ha sottratto i telefoni per ritardare l'allarme.

Solo grazie a un cellulare rimasto nascosto tra le pagine di un libro, Daniela Fargion è riuscita a contattare il figlio e ad allertare le forze dell'ordine. L'imprenditrice esprime tutta la sua disillusione e la sua rabbia nei confronti della mancanza di tutele per i cittadini: 'Anche se li prendono non succede nulla: quanta galera faranno? Questi erano professionisti'. L'intervista si chiude con uno sfogo: 'Sono stufa.

Io lavoro da una vita e ho sempre aiutato tutti. Non è possibile che ormai non siamo più al sicuro da anni: dov'è lo Stato?





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