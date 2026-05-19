L'inchiesta della EFL: estromissione del Southampton, nuovo avversario per il Middlesbrough in finale dei playoff

Il Southampton è stato escluso dai playoff di Championship dopo un'inchiesta della English Football League sul caso'Spygate', mentre il Middlesbrough giocherà l'epilogo contro l'Hull City. La commissione disciplinare indipendente ha disciplinato il Southampton con una penalizzazione di 4 punti da scontare.

L'inchiesta della English Football League ha portato all'estromissione del club in questione che ha ammesso di avere spiato gli allenamenti a porte chiuse del Middlesbrough , ora riammesso per l'epilogo di sabato contro l'Hull City.

Cambia la finale dei playoff di Championship (la seconda divisione inglese) che sabato prossimo a Wembley decreterà la squadra promossa in Premier. Il Southampton è stato infatti escluso in seguito all'inchiesta della English Football League (EFL) sul caso'Spygate', che ha avuto come protagonista un analista dei Saints sorpreso a spiare una sessione di allenamento a porte chiuse del Middlesbrough prima della semifinale d'andata





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