L'incontinenza urinaria: cause, diffusione e trattamenti

Un'analisi approfondita del disturbo dell'incontinenza urinaria, dalla sua elevata diffusione tra la popolazione, specialmente over 75, alle cause fisiologiche come l'ipertrofia prostatica, fino alle opzioni terapeutiche disponibili, tra cui modifiche dello stile di vita, farmaci, tossina botulinica ed elettrostimolazione.

L'incontinenza urinaria è un disturbo molto più diffuso di quanto si possa pensare, colpendo una quota significativa della popolazione, in particolare le donne fino alla terza età, mentre dai 75 anni in poi la percentuale si equalizza tra i generi.

Intorno ai 50 anni interessa circa il 20% delle donne e il 12% degli uomini, mentre dopo i 75 anni colpisce circa la metà degli individui, sia uomini che donne. Nonostante la sua prevalenza, molte persone arrivano dal medico in ritardo, e gli urologi stimano che solo il 25% circa di chi soffre di incontinenza si rivolga a un specialista per iniziare una terapia. La tempestività dell'intervento è fondamentale: prima si agisce, più semplici saranno i trattamenti.

Le cause dell'incontinenza sono molteplici e variano in base all'età e al sesso. Negli uomini, un ingrossamento della prostata, condizione molto comune sopra i 50 anni ma che può colpire anche i più giovani, può premere sull'uretra e restringerla, provocando sintomi incontinenziali. Altri fattori includono la ridotta contrattilità dei muscoli pelvici intorno alla vescica o problemi neurologici che ne alterano il controllo. L'invecchiamento stesso porta a una diminuzione della capacità di svuotamento completo della vescica.

Anza tosse cronica e alcune patologie neurologiche possono essere cause scatenanti. Per diagnosticare il problema, il medico può prescrivere esami delle urine per verificare la presenza di infezioni, e talvolta esami del sangue per valutare la funzionalità renale o squilibri chimici. Gli esami urodinamici sono particolarmente utili per studiare il funzionamento della vescica e dell'uretra. La gestione dell'incontinenza comprende sia modifiche dello stile di vita che terapie mediche e chirurgiche.

Tra i consigli pratici: limitare l'assunzione di liquidi nelle due ore prima di andare a dormire per ridurre la nicturia, evitare cibi e bevande irritanti per la vescica come caffè, alcol e spezie, e smettere di fumare perché il fumo è nocivo per l'apparato urinario. Esercizi di rinforzo del pavimento pelvico e programmi di educazione vescicale, come svuotarsi a orari fissi e poi allungare gradualmente gli intervalli, possono migliorare il controllo.

Per casi più severi, si ricorre a terapie farmacologiche, iniezioni di tossina botulinica (Botox) nella vescica, che ne induce il rilassamento aumentando la capacità di contenimento per circa dieci mesi, o elettrostimolazione per modificare i riflessi vescicali. In alcuni casi è necessario un intervento chirurgico.

L'articolo è firmato da un giornalista professionista con una lunga esperienza in testate come Corriere della Sera, Oggi, Radio 24 e Radio LatteMiele, premiato per i suoi servizi sull'immigrazione e per i suoi articoli sul tema alimentare





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