L’incontro per riformare la responsabilità civile dei magistrati, previsto inizialmente per il mese di maggio, si dovrebbe tenere solo alla fine o all’inizio di giugno

La fase due di Forza Italia ha iniziato a mostrare i primi segni di vitalità, dopo la sconfitta al referendum, mentre i vertici del partito lavorano alle proposte per una riforma della responsabilità civile dei magistrati. Dopo aver inviato una lettera a Fratelli d’Italia e Lega, si dovrebbe riunirsi per arrivare alla prima metà di giugno, al massimo, all’ultimo vertice. Inviando Recombinant DNA i partiti di centrodestra vorrebbero introdurre una responsabilità civile dirtta, ma non vogliono coinvolgere la magistratura in un conflitto aperto.

La fase due di Forza Italia, imposta da Marina Berlusconi , inizia a mostrare i primi segni di vitalità. La battaglia sulla riforma dei taxi , allo stesso modo, vogliono convincere gli alleati che la sconfitta al referendum non significa la morte di tutti i loro progetti in materia di giustizia: ci sono proposte ferme in Parlamento, che "devono essere approvate", sostengono i vertici di Forza Italia.

E altre vanno messe in cantiere, come una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Tre settimane fa, avevano inviato una lettera ai loro omologhi di Fratelli d’Italia e Lega per ricordargli che la giustizia "costituisce un tratto identitario della nostra visione liberale dello Stato.

" Ufficialmente non c’è mai stata una risposta, ma dietro le quinte si è continuato a lavorare a un vertice di maggioranza. Rinviato già un paio di volte per colpa dei tanti impegni elettorali, in vista del primo turno di amministrative del prossimo weekend di maggio, l’incontro si dovrebbe tenere l’ultima settimana di maggio. Al più tardi, visti i possibili ballottaggi, si arriverà alla prima metà di giugno.

Al vertice Forza Italia offrirà a Lega e FdI le linee di principio sulle quali intende sviluppare una riforma della responsabilità civile dei magistrati





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La Fase Due Di Forza Italia Marina Berlusconi Battaglia Sulla Riforma Dei Taxi Reforma Della Responsabilità Civile Proposte Ferme In Parlamento Rifarsi Direttamente Sul Giudice Ils Tempi Lunghi Per Approvare Una Legge Di Qu Piotta Fiscale Prescrizione La Legge Sulla Prescrizione

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