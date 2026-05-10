L'incubo della crociera MV Hondius: il viaggio della paura segnato dall'Hantavirus

Una lussuosa crociera partita dall'Argentina si trasforma in un dramma sanitario a causa di un focolaio di Hantavirus, portando a sbarchi d'emergenza a Tenerife e quarantene internazionali.

Il sogno di una crociera lussuosa, con costi che raggiungevano i venticinquemila dollari a persona, si è trasformato in un incubo senza fine per i passeggeri della MV Hondius.

Tutto era iniziato quaranta giorni prima da Ushuaia, in Argentina, in quella terra meravigliosa e remota conosciuta come la fine del mondo, nella regione della Terra del Fuoco. Quello che doveva essere un viaggio di scoperta e meraviglia si è rapidamente mutato in un'esperienza surreale, carica di angoscia e terrore, a causa di una tragedia imprevista. Il primo segnale d'allarme è arrivato con il malessere di un passeggero olandese, che purtroppo è deceduto a bordo.

La situazione è diventata macabra quando il corpo del defunto ha dovuto sostare nella cella frigorifera della nave, mentre i primi trenta passeggeri venivano sbarcati nell'Isola di Sant'Elena il 24 aprile. Poco dopo, la conferma ufficiale ha gettato il panico tra i superstiti: a bordo della nave stava circolando l'Hantavirus, un agente patogeno pericoloso e imprevedibile.

La tensione è cresciuta ulteriormente quando Capo Verde ha negato l'attracco alla MV Hondius, lasciando circa centocinquanta persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, in un limbo di isolamento in mezzo all'oceano. Il viaggio della paura si è concluso infine a Tenerife, dove l'organizzazione degli sbarchi ha assunto toni quasi militari. I passeggeri sono stati trasportati tramite le cosiddette guaguas burbuja, ovvero autobus a bolla appositamente allestiti dall'Unità Militare di Emergenza della Spagna.

Alle nove del mattino, al porto di Granadilla, l'atmosfera era elettrica, con la presenza di delegati del governo spagnolo, esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e una folla di giornalisti provenienti da ogni angolo del globo. I dettagli dei trasporti erano impressionanti: i conducenti erano completamente isolati da barriere di plexiglass, mentre i passeggeri spagnoli indossavano camici verdi, cuffie e mascherine protettive.

Gli interni dei veicoli erano interamente rivestiti di plastica e l'aria condizionata era stata spenta per evitare la circolazione di eventuali particelle virali. La logistica del rimpatrio è stata complessa e coordinata a livello internazionale. Gli spagnoli sono stati condotti all'aeroporto di Tenerife Sud e poi trasferiti alla base di Torrejón de Ardoz, vicino a Madrid, per essere ricoverati nell'ospedale militare Gómez Ulla in regime di quarantena.

I ventinove cittadini olandesi sono stati riportati a Eindhoven, mentre i diciassette americani sono volati verso il Nebraska, dove le autorità sanitarie hanno ritenuto sufficiente un monitoraggio attivo senza l'obbligo di una quarantena rigida. Tuttavia, il rimpatrio dei cinque cittadini francesi verso l'aeroporto di Le Bourget ha rivelato la fragilità della situazione.

Nonostante le rassicurazioni iniziali sulla natura asintomatica di tutti i passeggeri, il premier francese Sebastien Lecornu ha dovuto annunciare che uno dei compatrioti aveva manifestato sintomi durante il volo, rendendo necessario un isolamento immediato e rigoroso. Dal punto di vista medico, la preoccupazione principale risiede nelle caratteristiche del virus delle Ande, l'unica variante di Hantavirus capace di trasmettersi tra esseri umani, sebbene ciò richieda contatti molto stretti.

Con un periodo di incubazione che può estendersi fino a otto settimane, il rischio che altri passeggeri possano sviluppare la malattia rimane teoricamente aperto, nonostante i test iniziali. In totale, l'epidemia a bordo ha causato otto contagi e tre decessi. Mentre i passeggeri venivano evacuati tramite un ospedale da campo allestito con tende bianche sul molo di Granadilla, i trenta membri dell'equipaggio sono rimasti a bordo per riportare la nave a Rotterdam.

L'epidemiologo italiano Ettore Severi, inviato dall'Ecdc, ha coordinato gli studi sulla diffusione del virus. Infine, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha difeso la decisione di accogliere la nave a Tenerife, definendola una scelta coraggiosa basata sul rigore scientifico, la trasparenza e la cooperazione internazionale, chiudendo così un capitolo di terrore che ha segnato profondamente tutti i protagonisti





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