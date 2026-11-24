Nuovo pacchetto da 1.62 miliardi di dollari dell'India per ricostruire il Nepal. Una mossa strategica del premier Modi per riguadagnare influenza nel Paese, contrastando l'espansione economica e politica della Cina nella regione himalayana.

Il governo indiano, guidato dal premier Narendra Modi, ha formalizzato un massiccio pacchetto di aiuti per il Nepal, destinato a ricostruire le infrastrutture devastate dalle inondazioni e a consolidare il proprio ruolo geopolitico nella regione. L'annuncio è arrivato durante la visita di Stato di Balendra Shah a New Delhi, segnando una svolta significativa nelle relazioni bilaterali dopo un decennio di tensioni.

Il Pacchetto di Aiuti Economici e Infrastrutturali

La somma concordata ammonta a 1.62 miliardi di dollari, strutturata come un mix di sovvenzioni a fondo perduto e credito agevolato. Questo importo rappresenta la più grande assistenza finanziaria mai concessa dall'India al Nepal, superando di gran lunga i precedenti accordi bilaterali e dimostrando una volontà politica senza precedenti.

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Le risorse finanziarie sono state allocate specificamente per affrontare i danni causati dalle inondazioni avvenute ad agosto di quest'anno, che hanno colpito gravemente il Paese himalayano. Il Ministero degli Affari Esteri nepalese, attraverso il portavoce Shisir Khanal, ha sottolineato che l'India è stata il primo governo straniero a inviare soccorsi e a ripristinare le comunicazioni dopo il disastro.

Shisir Khanal ha dichiarato che l'entità del pacchetto indiano è cruciale per le necessità del Nepal, che stima di avere bisogno di circa 5 miliardi di dollari per ricostruire le infrastrutture danneggiate. Tale somma corrisponde a quasi il dieci percento del prodotto interno lordo nazionale, rendendo il supporto internazionale vitale per la stabilità economica del Paese.

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Reazione del Governo Shah e Contesto Politico

La visita di Balendra Shah a New Delhi, avvenuta il 23 novembre 2026, rappresenta il suo primo viaggio bilaterale ufficiale dal momento in cui ha assunto la carica di primo ministro nel marzo dello stesso anno. Il governo del leader di Gen Z si trova ad affrontare la sua prova più importante, cercando di bilanciare le aspettative della popolazione con le pressioni internazionali.

Shah ha incontrato Narendra Modi all'Hyderabad House per discutere dei meccanismi di erogazione dei fondi. L'interazione mira a riparare i legami diplomati, che si erano deteriorati nel corso degli anni a causa di dispute confinaria e del risentimento storico legato al blocco del 2015, accusato ingiustamente da molti nepalesi di essere stato orchestrato da New Delhi per limitare le forniture di carburante.

Questa nuova fase di cooperazione potrebbe aiutare il premier Shah a rafforzare la propria posizione interna, fornendo al suo governo strumenti concreti per soddisfare le esigenze di ricostruzione. Al contempo, offre a New Delhi l'opportunità di stabilire un precedente di influenza positiva, simile a quanto accaduto in altre nazioni della regione in momenti di crisi.

La Sfida Geopolitica con la Cina

La mossa dell'India non avviene nel vuoto, ma in un contesto di competizione accelerata con la Cina, che ha ampliato la propria presenza economica e culturale nel Nepal negli ultimi dieci anni. Mentre l'India mira a recuperare terreno perso, Pechino ha visto il suo commercio triplicare, inondando il mercato nepalese di elettroni e veicoli elettrici.

Secondo i dati del governo nepalese, gli aiuti finanziari indiani erogati nell'anno fiscale 2024-25, terminato a metà luglio, sono stati oltre quattro volte superiori a quelli cinesi. Questa differenza evidenzia un approccio diverso: l'India combina sovvenzioni rapidhe con assistenza di emergenza, mentre la Cina si concentra su prestiti statali per grandi progetti infrastrutturali.

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Le analisi di esperti come Ashok Mehta suggeriscono che il pacchetto indiano potrebbe seguire il modello applicato con lo Sri Lanka durante la sua crisi economica nel 2022. In quel caso, l'assistenza tempestiva ha permesso di rinsaldare i legami politici, trasformando una nazione vicina alla sfera d'influenza cinese in un alleato più solido.

Impatto a Lungo Termine e Prossimi Passi

Nonostante la Cina disponga di una potenza finanziaria globale molto maggiore, con quasi 2.2 trilioni di dollari in prestiti e sovvenzioni internazionali tra il 2000 e il 2023, l'India ha saputo sfruttare la sua prossimità geografica e le connessioni culturali per mantenere un vantaggio operativo in casi di emergenza.

La diffusione dell'influenza culturale cinese, attraverso istituti come quello Confuciano all'Università di Kathmandu che formano circa 50.000 studenti delle scuole superiori, rappresenta una sfida a lungo termine per New Delhi. L'obiettivo delle recenti mosse di Delhi non è solo fornire denaro, ma impedire che la presenza economica cinese si traduca in maggiore influenza politica diretta.

Gli analisti, tra cui Michael Kugelman del Council on Foreign Relations, notano che gli Stati più piccoli del Sud Asia continuano a fare affidamento sulla generosità indiana per gli aiuti allo sviluppo. La disponibilità di New Delhi a fornire supporto durante periodi di stress economico rimane un fattore determinante nel mantenere il primato regionale dell'India.