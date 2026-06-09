L'India ospita l'AI Impact Summit 2026 e OpenAI scende in campo nella gara agli IPO

L'India ospita l'AI Impact Summit 2026 dal 16 al 20 febbraio a Nuova Delhi. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, partecipa a una sessione dell'evento. OpenAi scende in campo nella gara agli IPO dell'intelligenza artificiale presentando il proprio prospetto confidenziale alla Sec.

L'India ospita l'AI Impact Summit 2026 dal 16 al 20 febbraio a Nuova Delhi. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, partecipa a una sessione dell'evento.

OpenAi scende in campo nella gara agli IPO dell'intelligenza artificiale presentando il proprio prospetto confidenziale alla Sec. La società ha fatto sapere di voler perseguire l'opportunità ma di non aver deciso data e dettagli dell'operazione, ipotizzata finora per l'autunno e dichiarata adesso soggetta e molteplici variabili. Non abbiamo deciso i tempi, potrebbero essere lunghi perchè ci sono iniziative che vogliamo prendere che sono più agevoli in qualità di azienda non quotata ha reso noto l'azienda guidata da Sam Altman.

Ma ci troviamo davanti a una complessa rete di scambi e l'attuale scelta ci offre l'opzione di quotarci più rapidamente se questa diventa la strada migliore. L'azienda, pioniere dell'intelligenza artificiale generativa con il suo ChatGpt nel 2022, secondo gli osservatori potrebbe tentare di razionalizzare e semplificare le sue attività, dopo aver mancato una serie di obiettivi interni di crescita. È anche reduce da terremoti interni, con dirigenti che hanno lasciato.

Ha tuttavia vinto di recente una causa intentata da Musk, a suo tempo tra i co-fondatori del gruppo, che l'aveva accusata di aver tradito la sua iniziale missione non profit. OpenAi, al momento valutata circa 850 miliardi di dollari, è l'ultimo del trio di leader non quotati in Ai a muoversi concretamente verso la Borsa, per sfruttare una febbre da IPO e sui titoli legati alla nuova frontiera tecnologica che sta sostenendo i mercati.

Questo nonostante polemiche e dubbi sugli eccessi di spesa e di tecno-ottimismo, con i critici che mettono in dubbio le rivendicazioni di redditività e i guadagni di produttività economica promessi e tutti da dimostrare, come anche ripercussioni sociali che restano tutte da valutare. Tanto più in un clima di scarsa regolamentazione e spesso, negli Usa, di controverse commistioni tra il potere politico e la nuova industria, con riflettori accesi sulla vicinanza di personaggi quali Altman di OpenAi e Elon Musk di SpaceX a Donald Trump.

Il co-fondatore di Google Sergey Brin è a sua volta un recente e nel suo caso assai convinto convertito al movimento Maga. SpaceX sarà la prima a sbarcare a Wall Street, al Nasdaq, con l'appuntamento ormai alle porte venerdì 12 giugno. L'obiettivo di Musk è rastrellare la cifra record di 75 miliardi ad una valutazione di quasi 1.800 miliardi.

La domanda degli investitori appare forte, come però i rischi: Space X brucia enormi capitali, ha mostrato una opaca struttura finanziaria con ingenti transazioni con altre parti dell'impero di Musk e altrettanto opaca governance, con Mush che manterrà il controllo di circa l'85% dei diritti di voto. Le entrate sono garantite anzitutto dalla rete di satelliti di comunicazione Starlink, non dai business più sotto i riflettori dei razzi per lo spazio e di Ai.

Chiave sono enormi contratti federali, che però fanno a loro volta discutere, con il Pentagono, l'intelligence Usa e l'apparato di sicurezza nazionale, a volte da quanto emerso disegnati appositamente per favorirla. Resta inoltre da vedere come si comporterà a Wall Street e non solo al debutto: numerosi analisti prevedono un tradizionale rialzo nella prima seduta di scambi. Musk ha scelto di puntare su un prezzo per i titoli di 135 dollari, anzichè indicare una tradizionale fascia di pricing.

Nel più lungo periodo, la partita sull'andamento di Spcx è però aperta, con investitori dell'ultima ora, vale a dire chi comprasse a fine seduta e non avesse accesso ai prezzi di sbarco, che potrebbero trovarsi bruciato. Il Wall Street Journal ha sottolineato come nell'arco di tre anni le IPO anche in media assicurano performance inferiori del 21% rispetto a un indice di mercato ponderato.

Insomma arricchiscono con certezza pochi, nel caso di SpaceX una serie di dipendenti, soci iniziali e top executive del gruppo (Musk ambisce a diventare il primo trilionario al mondo). Anthropic, guidata da Dario Amodei, si è da parte sua avvicinata ad una valutazione da mille miliardi e punta ad un collocamento forse a ottobre, dopo aver superato OpenAi nell'innovazione, con il suo Claude, oltre che nel presentare un prospetto confidenziale alle autorità per la quotazione.

Amodei ha cercato oltretutto finora di presentare la sua azienda come seguace di una strategia diversa, capace di modelli più prudenti quando si tratta di pericoli e più rivolti a business. Un approccio che ha generato tensioni con l'amministrazione Trump, anche se seguite successivamente da sforzi di disgelo





sole24ore / 🏆 1. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Openai AI Impact Summit 2026 IPO Tecnologia Intelligenza Artificiale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roland Garros 2026: Flavio Cobolli in finale, Zverev favoritoIl tennista romano Flavio Cobolli, 24 anni, si prepara a disputare la finale del Roland Garros 2026 contro Alexander Zverev. Cobolli ha raggiunto la finale senza dover giocare l'ultima partita, grazie al ritiro di Matteo Arnaldi. Zverev, numero 3 del ranking ATP, è considerato il favorito per la vittoria finale.

Read more »

Eurovision Song Contest 2026: emozioni e difficoltà nella prima semifinaleLa prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 è stata un'esperienza intensa e impegnativa per i partecipanti, che hanno affrontato insieme le difficoltà estreme del percorso. Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi hanno condotto la serata, mentre Sal Da Vinci ha condiviso la sua visione del proprio ruolo nell'evento.

Read more »

Il Mondiale 2026: un evento unico nella storia del calcioIl Mondiale 2026 è un evento unico nella storia del calcio, che si svolgerà in tre paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. Questo è il primo Mondiale che si terrà in tre paesi, con 48 nazionali che si contenderanno il titolo.

Read more »

Giroud: 'Potrebbe essere la mia ultima stagione. Ho rinnovato anche per la Champions'Olivier Giroud sarà ancora un giocatore del Lilla nella stagione 2026-2027.

Read more »