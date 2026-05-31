L'Indo-Pacifico rafforza le difese mentre crescono i dubbi sugli Stati Uniti

I paesi dell'Indo-Pacifico stanno aumentando la cooperazione militare bilaterale e regionale, preoccupati per l'affidabilità degli Stati Uniti e la crescente potenza cinese. Al Dialogo di Shangri-La, i ministri della difesa hanno discusso di nuovi partenariati, mentre Giappone e Filippine guidano gli sforzi per diversificare le alleanze.

Al centro del Dialogo di Shangri-La a Singapore, i ministri della difesa dell' Indo-Pacifico hanno ribadito la necessità di rafforzare le capacità militari nazionali e di approfondire la cooperazione regionale, in un contesto segnato dall'ascesa della Cina e dai dubbi crescenti sull'impegno degli Stati Uniti nella regione.

L'incontro annuale, che riunisce i vertici della difesa di oltre quaranta paesi, è stato caratterizzato da dichiarazioni che sottolineano l'urgenza di adattarsi a un panorama di sicurezza in rapida evoluzione. Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha esortato i partner regionali ad assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza comune, ma ha dovuto affrontare interrogativi persistenti sulla possibilità che gli Stati Uniti possano concentrarsi su più fronti contemporaneamente, con il conflitto in Iran che compete per l'attenzione.

"Possiamo fare due cose allo stesso tempo," ha dichiarato Hegseth, cercando di rassicurare gli alleati. Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha espresso fiducia nell'impegno americano, definendolo "incrollabile", pur riconoscendo che alcuni paesi potrebbero sottovalutare la determinazione di Washington. Nel frattempo, i rappresentanti delle nazioni asiatiche hanno chiarito che l'obiettivo è quello di costruire reti di sicurezza più ampie e diversificate, andando oltre il tradizionale ombrello statunitense.

Il ministro della Difesa filippino Gilberto Teodoro ha sottolineato l'importanza di potenziare le capacità individuali di difesa, descrivendo questa strategia come un "rafforzamento" del ruolo tradizionale degli Stati Uniti. Manila sta approfondendo i legami con Giappone, Australia, Canada e Nuova Zelanda, con esercitazioni congiunte e accordi di cooperazione.

"L'impegno degli Stati Uniti diventa più solido quando più attori, almeno nella fase di deterrenza, entrano in gioco, perché esiste una minaccia comune," ha affermato Teodoro. Koizumi ha aggiunto che Tokyo intende fungere da "punto di connessione" per una cooperazione regionale più stretta, al di là della Cina.

Ad aprile, il Giappone ha annunciato la più grande revisione delle norme sull'esportazione di armi degli ultimi decenni, eliminando le restrizioni sulle vendite all'estero e aprendo la strada all'esportazione di navi da guerra, missili e altre armi.

"Il Giappone sarà ancora più proattivo nella cooperazione nel settore dell'equipaggiamento di difesa," ha dichiarato Koizumi. "Il nostro obiettivo è garantire che ogni paese abbia le capacità necessarie e renderle disponibili quando necessario. " Il ministro della Difesa di Singapore, Chan Chun Sing, ha osservato che nell'attuale contesto "dovremmo sviluppare partenariati flessibili con paesi affini, formando coalizioni di capaci e volenterosi".

Il capo di stato maggiore della difesa canadese, generale Jennie Carignan, ha riferito che le sue forze stanno espandendo la presenza nella regione, cooperando con Giappone e Filippine su cybersicurezza ed esercitazioni marittime, oltre a fornire formazione in lingua inglese ai colleghi indonesiani.

"C'è molto lavoro da fare nella regione indo-pacifica. E credo che questo sia il motivo per cui stiamo assistendo probabilmente a un aumento delle collaborazioni a tutto tondo," ha detto Carignan. La Nuova Zelanda sta valutando nuovi legami e l'acquisto di nuovi equipaggiamenti: il ministro della Difesa Chris Penk ha confermato che Wellington sta considerando attivamente l'acquisto di navi giapponesi e britanniche per sostituire le sue obsolete fregate della classe ANZAC.

Penk ha cenato con i colleghi di Singapore, Malesia, Australia e Regno Unito a margine del dialogo, mentre delineavano interazioni crescenti nell'ambito del Five-Powered Defence Arrangement, un patto di 54 anni. Penk, entrato in carica ad aprile, ha affermato che c'è margine per continuare il patto "a un livello più intenso".

"E quindi, se possiamo trovare nuovi modi per interagire con altri, oltre a mantenere quelle connessioni esistenti, cercheremo di farlo contemporaneamente," ha dichiarato. Nonostante l'intensificarsi dei legami regionali, i funzionari asiatici hanno insistito sul fatto che l'impegno degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico rimane inalterato dal conflitto in Medio Oriente o dalla politica "America First" del presidente Donald Trump.

"La nostra fiducia non è scossa dal coinvolgimento degli Stati Uniti in Iran, per esempio, e in altre aree," ha affermato Teodoro. Per l'Australia, il ministro della Difesa Richard Marles ha descritto i legami con Washington come "assolutamente fondamentali per la nostra sicurezza nazionale".

"Per entrambi, l'amministrazione Trump e il governo laburista australiano, ci consideriamo custodi di una relazione che va ben oltre noi," ha concluso Marles





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