La rapidissima espansione della missione del fondo sovrano indonesiano Danantara sta rafforzando il suo ruolo come veicolo chiave per l'agenda nazionalista del presidente Prabowo Subianto, nonostante crescano le dubbi sulla sua capacità di esecuzione e indipendenza politica.

L'indonesiano Prabowo affida a Danantara il compito di portare avanti il proprio programma, mettendo alla prova la capacità del fondo A sign for Indonesia's sovereign wealth fund Danantara è visibile davanti alla sua sede centrale a Giacarta, in Indonesia, il 19 giugno 2025.

REUTERS/Willy Kurniawan/Foto d'archivio. La rapidissima espansione della missione del fondo sovrano indonesiano Danantara sta rafforzando il suo ruolo come veicolo chiave per l'agenda nazionalista del presidente Prabowo Subianto, nonostante crescano le dubbi sulla sua capacità di esecuzione e indipendenza politica. Prabowo ha sconvolto i mercati globali lo scorso mese annunciando che l'Indonesia centralizzerà l'esportazione di strategici beni di base, iniziando con il carbone, l'olio di palma e i ferroallegati.

In un discorso acceso al parlamento, ha chiamato questa misura di intervento statale necessaria per fermare decenni di sfruttamento del paese ricco di risorse. Era un grido di battaglia familiare, parte della narrazione nazionalista del ex generale che ha enfatizzato fin da quando è salito al potere nel 2024. Invece di incaricare i dipartimenti governativi esistenti, Prabowo ha affidato l'esecuzione a un nuovo unità, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), segnalando così l'espanso ruolo del fondo nella più grande economia dell'Asia sud-orientale.

Danantara riferisce direttamente al presidente.

“È sempre più chiaro che tutte le sue funzioni sono decise in base alla politica, sia per scopi politici o per adempiere alle promesse politiche di Prabowo”, ha detto Yose Rizal Damuri, direttore esecutivo e economista del Center for Strategic and International Studies (CSIS). “Invece di migliorare le istituzioni statali, ha creato un nuovo corpo e gli ha dato nuove funzioni”, ha aggiunto Damuri.

In pochi giorni, un altro decreto presidenziale ha creato un'unità di investimenti per lo sviluppo all'interno di Danantara che può attingere al bilancio statale. Si aspetta che si concentri su progetti considerati strategici a livello nazionale, anche se offrono bassi ritorni commerciali, tre persone informate delle discussioni hanno detto, rifiutandosi di essere identificate perché non autorizzate a parlare con i media. I commenti hanno illuminato le potenziali aree di focus non precedentemente segnalate.

Una delle fonti ha detto che questo potrebbe includere un ruolo in un progetto nazionale di auto a rinnovamento - un altro delle promesse di politica di Prabowo. Durante un discorso al World Economic Forum nel gennaio, Prabowo ha detto che Danantara è stato costruito con una forte supervisione e una responsabilità istituzionale, assicurando che la sua gestione e la sua amministrazione rispettassero i migliori standard internazionali.

Ha anche avvertito i funzionari del fondo durante il suo primo anniversario il 11 marzo che non aveva tolleranza per dati falsificati, aggiustamenti zuccherosi o rapporti manipolati. DALL'ALLEVAMENTO DI POLLI AGLI ALBERGHI DANANTARA sta sovrintendendo una vasta gamma di progetti, dall'investimento in allevamenti di polli e dal sostegno al programma scolastico di pasti gratuiti del presidente, al sviluppo di alberghi a Mecca per i pellegrini indonesiani.

Lanciato all'inizio del 2025, Danantara era stato incaricato di gestire circa 900 miliardi di dollari di asset statali attraverso 1.000 aziende e di utilizzare i dividendi per massimizzare i ritorni d'investimento. Era stato presentato come la versione indonesiana della società di investimento statale di Singapore, Temasek, gestita su principi commerciali, indipendente da considerazioni politiche.

Gli economisti Krisna Gupta, Riandy Laksono e Rizki Siregar, scrivendo nel Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), hanno detto che Danantara è “contemporaneamente un fondo sovrano, un istituto di sviluppo e un fornitore di servizi pubblici”. Il fondo è già stato coinvolto nelle priorità delle politiche governative, comprese le negoziazioni di tariffe con Washington e l'aiuto a stabilizzare una svalutazione del mercato azionario.

Sandra Sahelangi, consigliere senior di Flint Global, una consulenza aziendale, ha detto che un fondo con un mandato ampio potrebbe rimanere credibile se mostrasse risultati e fosse isolato dalle quotidiane politiche.

“La portata (del mandato) da sola non è senza precedenti, ma si colloca sull'orlo esterno di quanto gli investitori internazionali sono abituati a sottoscrivere in un'unica entità”, ha detto, aggiungendo che gli investitori avrebbero anche aspettato una chiara separazione tra gli investimenti commerciali e le mansioni di politica. Danantara non ha ancora pubblicato un rapporto finanziario entro la scadenza di fine giugno. Gli ufficiali del fondo dicono che ci vuole tempo per consolidare i rapporti in tutte le sue unità.

La mancanza di dati pubblicamente disponibili rende difficile valutare la capacità operativa di Danantara, ha detto Tabita Diela, una ricercatrice del Center of Economic and Law Studies (CELIOS). CELIOS e altri istituti di ricerca e gruppi di advocacy hanno creato una piattaforma congiunta per monitorare i progetti e il finanziamento di Danantara a causa della mancanza di divulgazione, ha aggiunto





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