L'Ingegnere Milanese che Sfida l'Atlantico a Remi in Solitaria

Fabrizio Tellarini, 67 anni, affronterà la Atlantic Rowing Race, la traversata oceanica a remi più dura del mondo, in solitaria. Un'impresa di oltre 5500 chilometri a bordo di una barca all'avanguardia, spinto dalla passione per il mare e dalla filosofia 'Volenti nil difficile'.

Sulla facciata del prestigioso palazzo Liberty della Canottieri Milano, storica società di canottaggio affacciata sul Naviglio Grande, risaltano due iscrizioni latine: 'Navigare necesse est' e 'Volenti nil difficile' – nulla è difficile per chi desidera.

Sembra che l'ingegner Fabrizio Tellarini, consulente aziendale, abbia fatto propri questi motti. A 67 anni, ha deciso di affrontare la Atlantic Rowing Race in solitaria, considerata la traversata oceanica a remi più impegnativa al mondo, soprannominata 'The World’s Toughest Row'. La partenza è prevista il 12 dicembre da La Gomera, nelle Canarie, con arrivo ad Antigua, nei Caraibi, dopo un periodo stimato tra i 40 e i 60 giorni.

Ad attenderlo ci saranno la compagna Sara, il figlio e Tubo, il suo amato cane Corso. La sfida consiste nel percorrere tremila miglia marine, oltre 5500 chilometri, a bordo della sua innovativa imbarcazione Talìa, lunga sette metri e 44, con uno scafo in carbonio di soli 200 kg. Alla competizione parteciperanno 43 equipaggi provenienti da tutto il mondo, di cui sette in solitaria come Fabrizio.

La sua passione per il mare affonda le radici nell'infanzia, grazie alle gite in barca sul Lago Maggiore e nel Mar Tirreno organizzate da un amico di famiglia. Nel 1980 ha compiuto la sua prima traversata atlantica, che lo ha spinto a frequentare la rinomata scuola di vela Les Glenans in Bretagna, dove ha scoperto la sua vera vocazione.

Nel 1996 e nel 2000 ha partecipato all'Ostar, la regata oceanica in solitario da Plymouth a Newport, ottenendo un primo posto di classe nella seconda edizione. Ma cosa lo spinge ad affrontare una sfida così estrema, da solo in mezzo all'oceano su una barca a remi? Per Fabrizio, l'oceano non è un'impresa, ma un luogo dove ritrovare se stesso e connettersi con la natura, ammirando la fauna marina.

La traversata avrà un costo stimato di circa 220 mila euro, finanziato in parte con la vendita di un appartamento ereditato e in parte con i risparmi di una vita. Fabrizio invita chiunque voglia sostenerlo a contribuire tramite una raccolta fondi su GoFundMe. Talìa, il nome della sua barca, deriva dal verbo siciliano 'taliari', che significa 'guardare' o 'ammirare'.

Fabrizio prevede di completare la traversata in 40-50 giorni, remando per tre ore alternate a due ore di riposo, e si sta allenando a dormire in autoipnosi per ottimizzare il riposo. A bordo avrà circa 200 kg di attrezzature, viveri e dotazioni di sicurezza, tra cui desalinizzatori, pannelli solari e cibo liofilizzato per 70 giorni.

Nonostante l'impegno fisico e mentale, Fabrizio non rinuncia alla sua passione per la musica rock anni Settanta e Ottanta e porterà con sé Monciccì, il suo scimmiotto di peluche, compagno di tutte le sue avventure transatlantiche





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