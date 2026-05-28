L'Inghilterra senza il titolo, un calciatore escluso

La squadra di Guardiola è stata scippata del titolo, mentre un calciatore è stato escluso dalle convocazioni per l'Europeo.

L' Inghilterra è arrivata al termine della stagione senza il titolo, una volta ancora. Il calciatore che era quasi impossibile vedere fuori dalle convocazioni per l'Europeo è stato escluso.

Nonostante le ultime due annate non siano state al top, il calciatore aveva messo a segno 27 reti nel 2023-24 e sembrava in rampa di lancio. Tuttavia, nelle ultime due stagioni è sceso a 13 reti nel 2025 e 10 nella stagione appena finita. Questo declino si ripercuote anche sui risultati della squadra di Guardiola, che è stata scippata del titolo prima dal Liverpool e ora dall'Arsenal.

Un altro top calciatore escluso è Cole Palmer, che è stato lasciato fuori forse in maniera sorprendente. Nessuno dei due, dopo il Mondiale per Club dell'anno scorso, era al massimo della forma





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