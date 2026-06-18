L'Inps chiede 140mila euro a Stefania Sandrelli: l'attrice accusa l'istituto di averla umiliata

L'attrice Stefania Sandrelli denuncia la richiesta dell'Inps di restituire 140.000 euro e la riduzione della pensione di 450 euro mensili, definendo l'operato dell'istituto un'umiliazione per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo. La sentenza della Cassazione del 2022 ha cambiato le regole per il calcolo delle pensioni ex Enpals, colpendo migliaia di artisti e tecnici. L'attrice racconta la sua vicenda personale e quella di altri colleghi, in una situazione di precarietà che riguarda tutto il settore.

Centoquarantamila euro. Sarebbe questa la somma richiesta dall' Inps all'attrice Stefania Sandrelli , che adesso si scaglia contro l'Istituto di previdenza, con l'accusa di averla umiliata "da donna e da lavoratrice del cinema".

Una sentenza del 2022 della Corte di Cassazione ha risolto un contenzioso sul calcolo delle pensioni ex Enpals a favore dell'Inps, ribaltando le pronunce di merito che erano state a vantaggio degli artisti.

"Se fosse un film, io lo intitolerei Pasticcio - ha raccontato la celebre attrice al Fatto Quotidiano -. Io sarei il capopopolo di 200 persone: da quando hanno saputo che ero in ballo, mi chiamano da ogni dove. Perché è ovvio che siamo tutti sulla stessa barca".

Secondo quanto riferito, la Sandrelli si è ritrovata improvvisamente con 450 euro in meno sulla pensione mensile e una richiesta shock da parte dell'istituto previdenziale: la restituzione immediata di ben 140mila euro in contanti.

"Ho dovuto restituire 450 euro della mia pensione - ha aggiunto -, che non sono pochi. La mia avvocata, Federica Murineddu, tempo addietro mi fece avere un aumento di 150mila lire, non mi lamento, ma dall'Inps non mi hanno chiesto un cavolo, l'hanno fatto come i topi. Questo mi ha avvilito. Servono come a tutti, giustamente, ma nella mia scala di valori non vengono prima.

Non li ho mai voluti maneggiare, perché non li amo. Ero tranquilla, felice della mia pensione, mi accontentavo, perché sono una che si accontenta. E invece a inizio anno vado a vedere e trovo 450 euro in meno. Dico, si saranno sbagliati… manco per idea.

Nessuno mi ha anticipato niente, è stata un'aggressione". Dopo aver ricevuto la comunicazione dei 140mila euro da restituire, l'attrice ha confessato di essere scoppiata in lacrime nella cucina della sua abitazione: "A me basta campare bene, e non avere debiti. L'ho sempre dimostrato, anche con la mia carriera: non mi voglio lodare, sono una persona umile, ma so quanto ho dato, da quando avevo 15 anni, al cinema italiano.

Alcuni mesi fa l'Inps mi manda questa lettera dove pretende 140mila euro. Cash.

'Beh, no', ci siamo detti con l'avvocata Murineddu, che poi si è trovata in un mare di guai, perché tutti andavano da lei. L'Inps vuole questi soldi e non si capisce perché, c'è difformità, scelte diverse a seconda dei casi: non troveranno mai il bandolo della matassa. Neanche volendo: chi va in pensione a un'età, chi a un'altra, ma come fanno?

". Una situazione che non riguarderebbe soltanto Stefania Sandrelli, ma anche altri suoi colleghi del mondo dello spettacolo: "Un giorno mi cerca una grandissima attrice, Anna Maria Guarnieri. Suo marito, come il mio, è stato colpito da idrocefalo normoteso: è disabile. Ebbene, Guarnieri, di fronte a cui mi levo il cappello, sta col sedere per terra.

E questo è il caso massimo. Un tecnico, piccolino, magro, i capelli bianchissimi, che solo ricordarlo mi fa male: 'A me hanno chiesto 37mila euro, ne ho dati 24mila, di più non ne avevo'. Gli ho domandato perché avesse pagato, e lui: 'C'era scritto che mi pignoravano la casa'. Le maestranze sono state duramente colpite dall'aggressività inutile che ha avuto l'Inps per le persone di spettacolo, che fanno un lavoro precario.

Qui vogliono dei sudditi, ma io non sono un suddito, quindi sono diventata capopopolo". L'avvocata Murineddu ha anche scritto una lettera al presidente della Repubblica Mattarella.

"Chi ci ha ridotto così si deve vergognare - ha concluso l'attrice -. L'Inps? Abbiamo perso in Cassazione, è stato come nei condomini: c'è sempre la manina, no? Dopo due vittorie, hanno trovato uno compiacente che ci ha cassato.

Io non ho fatto altro che il cinema, sono orfana della vita. Quale lavoratrice e quale donna, l'Inps mi ha umiliato"





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