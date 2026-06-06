L'insegnante che ha scelto di aiutare il suo alunno in ospedale

Un'insegnante di sostegno ha deciso di utilizzare i propri giorni di ferie per raggiungere a Rimini un suo alunno ricoverato per un intervento chirurgico.

Un'insegnante di sostegno ha deciso di utilizzare i propri giorni di ferie per raggiungere a Rimini un suo alunno ricoverato per un intervento chirurgico. Il bambino si era trasferito dalla Sicilia insieme alla madre per affrontare le cure necessarie.

La docente, senza esitazioni, ha scelto di partire a proprie spese contribuendo anche ai costi del viaggio e del soggiorno, con l'obiettivo di offrire supporto sia al piccolo che alla sua famiglia in un momento particolarmente delicato. Durante la permanenza a Rimini, la docente ha inoltre collaborato con il progetto Inclusive Care, iniziativa nata dalla sinergia tra la clinica Sol et Salus, il Comune di Rimini, l'Università di Bologna, la cooperativa Il Millepiedi e il Cidi.

Il programma è pensato per garantire ai bambini ricoverati attività educative, momenti di gioco e occasioni di socializzazione durante il percorso di cura. La vicesindaca e assessora alla Scuola di Rimini, Chiara Bellini, ha inviato una lettera di apprezzamento alla dirigente scolastica dell'insegnante, sottolineando come il suo comportamento rappresenti un esempio di straordinaria umanità e di autentica passione educativa, capace di andare ben oltre i doveri professionali.

Una vicenda che mostra il volto più autentico della scuola, fatta non solo di insegnamento ma anche di vicinanza, empatia e attenzione verso gli studenti nei momenti più difficili





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