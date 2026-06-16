L'intelligenza artificiale come fattore di sblocco e di democratizzazione delle competenze in Europa

Il rapporto della Commissione Europea sugli impatti occupazionali delle tecnologie emergenti sottolinea l'importanza dell'intelligenza artificiale come fattore di sblocco e di democratizzazione delle competenze in Europa. L'AI potrà scardinare le rendite di posizione e le lungaggini burocratiche che soffocano il sistema produttivo, ma solo se verrà governata come un bene pubblico. Le politiche pubbliche saranno decisive per permettere alle nuove generazioni di governare l'intelligenza artificiale e di sfruttarne i benefici

La Commissione Europea ha presentato un rapporto sugli impatti occupazionali delle tecnologie emergenti , tra cui l'intelligenza artificiale. Secondo il documento, l'AI genererà in Europa più posti di lavoro di quanti ne distruggerà entro il 2030, trainando l'occupazione in settori come la green tech, la sanità digitale, i servizi avanzati e le industrie creative.

Le professioni emergenti come gli esperti di etica algoritmica, i progettisti di ambienti immersivi e gli ingegneri della transizione ecologica diventeranno figure mainstream entro il 2040. L'AI non rappresenta una rottura traumatica per i giovani di oggi, poiché il passato non lo hanno vissuto.

Tuttavia, i dati Eurostat evidenziano un paradosso: nel 2025 il tasso di occupazione medio dell'Unione Europea nella fascia 20-64 anni ha raggiunto il record storico del 76,1%, ma l'Italia resta fanalino di coda con appena il 67,6%. L'AI interviene come fattore di sblocco e di democratizzazione delle competenze, riducendo i costi fissi per lo sviluppo di codice, la progettazione complessa e la produzione di contenuti di alto livello.

L'impatto principale dell'AI non è la sostituzione della forza lavoro, ma l'abbassamento drastico della soglia d'ingresso alle professioni ad alto valore aggiunto. Questo rappresenta una leva di emancipazione fondamentale per una generazione marginalizzata dai meccanismi tradizionali del potere economico.

Tuttavia, la crescita dei professionisti europei con competenze legate all'AI rischia di essere profondamente diseguale, con i benefici dell'automazione che si concentreranno esclusivamente sui profili già altamente qualificati e sulle aree geografiche economicamente più forti. Il sistema educativo italiano è ancora ancorato a modelli formativi verticali e nozionistici, basati su una specializzazione rigida. Il mercato del lavoro richiede l'esatto contrario, ossia flessibilità cognitiva, apprendimento continuo e capacità di co-working uomo-macchina.

Se l'accesso alla formazione sulle nuove tecnologie rimarrà un privilegio per chi ha accesso a network internazionali e risorse private, l'AI amplierà le disuguaglianze esistenti. Se invece verrà governata come un bene pubblico, potrà scardinare le rendite di posizione e le lungaggini burocratiche che soffocano il sistema produttivo. Nessuna rivoluzione tecnologica è neutrale, e l'intelligenza artificiale può tradursi in nuove forme di precariato e in una ulteriore concentrazione del potere di mercato nelle mani di poche grandi piattaforme.

La differenza la faranno le politiche pubbliche: investimenti nel welfare, formazione digitale diffusa e garanzia di salari dignitosi. Il vero nodo da sciogliere, alla fine, riguarda i tempi di reazione di fronte a un cambiamento irreversibile. Non ha senso frenare un'evoluzione tecnologica inevitabile, ma risulta quanto mai urgente aggiornare le regole del gioco per permettere alle nuove generazioni di governarla





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