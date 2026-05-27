L'intelligenza artificiale e il benessere dei dipendenti: un rapporto che mette in luce le sfide del futuro del lavoro

Il rapporto ROI del Benessere 2026 di Wellhub fotografa le priorità e i timori dei direttori HR sul tema dell'intelligenza artificiale e il benessere dei dipendenti. Il 88% delle aziende dichiara di usare l'IA in almeno una funzione, ma solo il 7% ne ha una diffusione completa su scala globale. Il rapporto evidenzia anche l'importanza del benessere dei dipendenti per trattenere i top performer e sostenere i risultati nel tempo.

Mentre l'intelligenza artificiale entra nei processi aziendali e riorganizza il lavoro, le imprese si confrontano con una nuova equazione: squadre più snelle, aspettative più alte, rischi maggiori se un top performer decide di andarsene.

È il quadro che emerge dal rapporto ROI del Benessere 2026 di Wellhub, piattaforma per il benessere olistico, che fotografa priorità e timori dei direttori HR. Su un campione di oltre 1.500 responsabili in 10 Paesi, l'88% indica come obiettivo principale trattenere i migliori, mentre il 62% teme la perdita di profili con competenze legate all'IA, sempre più richieste e costose. L'adozione della tecnologia è ampia ma disomogenea.

L'88% delle aziende dichiara di usare l'IA in almeno una funzione, ma solo il 7% ne ha una diffusione completa su scala globale. Nel frattempo, gli strumenti generativi entrano nella pratica quotidiana dei dipendenti: il 52% utilizza chatbot e assistenti, spesso senza tracciamento formale, alimentando fenomeni di shadow AI. L'impatto sulla produttività non è uniforme.

Secondo il rapporto, l'accesso agli strumenti generativi associa un incremento medio del 34% per i profili junior o meno esperti, mentre i lavoratori più senior registrano aumenti più contenuti. Il mercato del lavoro recepisce la polarizzazione: nel 2024 chi possiede skill di IA ha guadagnato in media il 56% in più rispetto ai pari privi di quelle competenze, in netto aumento rispetto al 25% dell'anno precedente, come rileva PwC.

La velocità richiesta dalla tecnologia ha un'altra faccia, meno visibile ma incisiva. Molti dipendenti segnalano frammentazione dell'attenzione e carico cognitivo crescente, tra notifiche e comunicazioni che interrompono il lavoro ogni pochi minuti. Il 68% dichiara difficoltà a sostenere ritmo e volume delle attività, il 46% riferisce livelli di burnout. Per i team ridotti la pressione si concentra su pochi, con effetti operativi ed emotivi.

'Man mano che le aziende diventano più snelle, la pressione ricade su un numero minore di persone. Le organizzazioni che riconoscono questo cambiamento e supportano tali dipendenti sono quelle che manterranno le performance nel tempo', osserva Matteo Musa, Head of Italy di Wellhub. Il rischio, se non si interviene, è un circolo vizioso: il turnover dei profili chiave aggrava la distribuzione dei carichi, aumenta stress e usura, indebolisce i risultati.

In questo contesto i programmi di benessere vengono letti come leva di retention e performance. A livello globale l'85% dei leader HR li considera strategici per trattenere i top performer, l'82% li ritiene importanti per sostenere risultati nel tempo e l'83% vede un impatto sul coinvolgimento. La spinta non è solo valoriale, è anche finanziaria.

Il 61% delle aziende misura il ritorno degli investimenti nel wellbeing e, tra queste, il 95% riporta esiti positivi: tre organizzazioni su quattro indicano un ROI superiore al 50%, quasi una su quattro supera il 100%. Le voci che compongono il beneficio vanno dalla riduzione dei costi sanitari alla maggiore produttività, fino a una migliore ritenzione. Il capitolo italiano presenta luci e ombre.

Anche nel nostro Paese trattenere i migliori resta una priorità per la maggioranza dei direttori HR, l'82%, e il 79% attribuisce ai programmi di benessere un ruolo specifico nella fidelizzazione dei top performer. L'88% è convinto che il wellbeing migliori la produttività, l'81% lo collega ai risultati economici e l'85% segnala un impatto sui costi dei benefit sanitari.

Allo stesso tempo emergono segnali di prudenza: solo il 67% degli HR italiani ritiene il benessere importante per sostenere nel tempo le performance dei talenti chiave, il dato più basso tra i Paesi analizzati, a fronte di una media globale dell'82%. Restano inoltre forti le preoccupazioni per l'emorragia di competenze rare o legate all'IA, dal prompt design all'automazione dei flussi, fino all'interpretazione degli output dei sistemi generativi, tema che tocca il 63% degli intervistati.

La salute mentale diventa una variabile economica. Per il 72% dei direttori HR l'erosione del benessere psicologico dei dipendenti alimenta costi diretti, il 51% associa il fenomeno a cali di produttività e il 37% registra più assenze o presenteismo. Tra gli impatti più citati spiccano stress cronico e burnout, ma anche carichi di lavoro e aspettative ritenute irrealistiche.

Con i budget sotto pressione, la funzione Finance pesa nelle scelte: secondo il rapporto il 96% degli HR segnala un'influenza significativa del dipartimento finanziario sulle decisioni in materia di personale e benefit, mentre l'89% collega esplicitamente il benessere dei dipendenti al successo finanziario dell'azienda. La traiettoria indicata dai dati è chiara. L'IA accelera processi e risultati ma concentra valore e fragilità sui profili più capaci





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