L'intelligenza artificiale in famiglia: come i miei figli la usano (e io ci litigo)

Un racconto personale su come tre figli utilizzano l'intelligenza artificiale in modi diversi, evidenziando le sfide e le opportunità che questa tecnologia presenta per le nuove generazioni e il ruolo dei genitori. Il testo sottolinea la necessità di una formazione adeguata sull'IA nelle scuole italiane e offre consigli pratici per un uso consapevole e critico di questi strumenti.
Ho tre figli. Ognuno di loro usa l'intelligenza artificiale in modo completamente diverso. Il maggiore la usa come un tutor. Chiede a ChatGPT di spiegargli un concetto difficile come se avesse dieci anni.
Poi gli dà l'argomento che ha studiato e se lo fa risentire, si fa fare domande, gli chiede di correggerlo se non ha approfondito abbastanza rispetto a quello che c'è sui libri e sugli appunti. Usa l'IA come se avesse un tutor disponibile a qualsiasi ora, infinitamente paziente, che non si stanca mai di rispiegare. Il mediano la usa per fare meno fatica. Si fa fare i compiti di matematica e i risultati si vedono nei compiti in classe.
Si fa fare i riassunti di tutto quello che dovrebbe studiare. Spesso fotografa pazientemente intere pagine di libro e se le fa leggere a voce alta dall'IA, aspettando che finisca senza alzare gli occhi dallo schermo; poi gli chiede di ripetere alcuni passaggi, ed è lui che interroga l'IA, accontentandosi sempre troppo velocemente del risultato. Il più piccolo, che è in seconda elementare, usa l'IA dal mio telefono.
La usa per farsi interrogare sulle tabelline, per farsi chiedere di tradurre parole dall'italiano all'inglese e viceversa, controlla tutto in modo vocale mettendosi alla prova. Ogni tanto gli chiede di raccontargli una barzelletta. In pratica ci gioca. E impara.
Poi ci sono io. Uso l'IA per lavoro, ogni giorno. E ci litigo spessissimo. Tratto i miei assistenti virtuali con poca pazienza, mi aspetto che mi capiscano al volo, e quando non lo fanno mi offendo pur sapendo benissimo che se la super-intelligenza non ha capito, il prompt sbagliato l'ho scritto io.
Siamo tutti e quattro dentro questa rivoluzione. Con stili diversi, risultati diversi, e la stessa tecnologia in mano. I ragazzi italiani usano l'IA più di chiunque altro in Europa, ma la scuola non li ha preparati a farlo. Secondo il Report GoStudent 2025, il 66% degli insegnanti italiani dichiara di non essere formato per insegnare l'IA.
Nelle scuole pubbliche questa percentuale sale al 76%. Eppure il 62% degli studenti vorrebbe che i propri insegnanti conoscessero meglio questi strumenti: un gap enorme, che lascia i ragazzi soli davanti a una tecnologia potentissima e senza bussola. Solo il 24% degli studenti italiani impara a usare l'IA in classe. Tutti gli altri la imparano da soli, per tentativi, guardando video su YouTube o copiando le abitudini dei compagni.
In questo vuoto, l'uso pigro e acritico diventa la norma, non l'eccezione. Cosa puoi fare come genitore Una delle prime cose che ho fatto per aiutare i miei figli a usare meglio l'IA è stata aprire la cronologia del loro ChatGPT insieme a loro. Non per spiare, ma per capire cosa chiedessero e come lo chiedessero. Domande secche, zero curiosità, nessun approfondimento.
'Riassumi questo. ' 'Spiegami questo. ' 'Scrivi questo. ' All'inizio non chiedevano: ordinavano.
Da lì abbiamo cominciato a parlarne. Ecco i passi che abbiamo fatto per usare l'IA al meglio. Guardate la cronologia insieme, senza farne un processo. Non è sorveglianza, è conversazione.
Le domande che tuo figlio fa all'IA raccontano come ragiona o come ha smesso di farlo. Chiedetegli di farvi vedere come la usa, in diretta. Non il risultato: il processo. Se parte dall'IA invece che dal foglio bianco, il problema è lì.
Insegnategli a fare la domanda giusta.
'Fai tu' e 'aiutami a capire' sembrano la stessa cosa. Non lo sono. La seconda richiede che tuo figlio abbia già pensato, anche solo un minuto. Quel minuto è tutto.
Usatela insieme ogni tanto. Io ci litigo, come vi ho detto, ma litigare davanti a loro, ragionare ad alta voce su un prompt che non funziona, è il modo migliore per mostrargli che anche gli adulti fanno fatica, e che la fatica è il punto, non il problema da eliminare. Insegnagli a non fidarsi ciecamente. L'IA inventa, semplifica, a volte si sbaglia con una sicurezza disarmante.
Abituate vostro figlio a chiedere sempre: «hai fonti per questo? », «hai tenuto conto di quello che ti ho detto? », «sei sicuro? ».
Il sospetto sano non è diffidenza: è il primo passo per usare uno strumento invece di esserne usati. Chi controlla il lavoro dell'IA sta ancora pensando. Chi lo accetta senza guardare, ha già smesso
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