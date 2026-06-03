L'intelligenza artificiale nella didattica scolastica: un futuro in bilico

L'intelligenza artificiale sta cambiando la didattica scolastica. Molti studenti utilizzano le IA per studiare, ma ci sono anche insegnanti che le vietano. Cristiano Corsini, pedagogista del Roma Tre, parla del futuro della didattica e del ruolo dell'IA nello studio.

L'intelligenza artificiale sta cambiando la didattica scolastica . Molti studenti utilizzano le IA per studiare, ma ci sono anche insegnanti che le vietano. Cristiano Corsini, pedagogista del Roma Tre, parla del futuro della didattica e del ruolo dell'IA nello studio.

Secondo lui, la valutazione dei contenuti finiti non ha più senso, conta il processo. L'IA può aiutare a migliorare la comprensione dei concetti, ma non deve sostituirsi al pensiero critico. Corsini sostiene che l'educazione deve sviluppare l'autonomia e la capacità di pensare criticamente, non solo la riproduzione di contenuti. La valutazione deve riorientarsi su attività relazionali, come discutere e ragionare su un argomento.

L'IA può essere un ottimo alleato per testare le ipotesi e sviluppare il pensiero critico, ma non deve essere utilizzata come una scorciatoia automatizzata. Il rischio è di finire in un loop alienante dove gli studenti fanno i compiti con l'IA e i docenti li correggono con l'IA. La tecnologia deve servire a sviluppare il pensiero critico, non a sostituirlo





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