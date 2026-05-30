L'Intelligenza Artificiale nelle Imprese Italiane: Progressi e Scetticismo

Un'analisi della Banca d'Italia rivela che l'adozione dell'IA nelle imprese italiane è ancora timida, con solo il 36% nei servizi. Nonostante progressi nell'analisi dei dati, permangono scetticismo e difficoltà di integrazione.

L'intelligenza artificiale sta lentamente penetrando nel tessuto produttivo italiano, ma con un passo ancora troppo prudente. Secondo un recente rapporto della Banca d'Italia, la percentuale di imprese che utilizzano l'IA è ferma al 36% nel settore dei servizi, mentre nell'industria manifatturiera la quota scende ulteriormente.

Il dato medio nazionale è di quattro punti percentuali inferiore alla media dell'Unione Europea, segnalando un ritardo preoccupante. Le aziende con più di 500 dipendenti mostrano una maggiore propensione all'adozione, raggiungendo il 63%, mentre quelle di dimensioni inferiori faticano a integrare queste tecnologie. L'indagine Invind della Banca d'Italia evidenzia che molte imprese utilizzano l'IA in modo frammentato e spesso casuale, senza una strategia organica.

Tra le applicazioni più diffuse ci sono i chatbot per il servizio clienti, gli agenti di IA per automatizzare processi ripetitivi e gli strumenti di scrittura automatica di codice. Tuttavia, solo una minoranza dichiara un'integrazione estensiva dell'IA nei processi aziendali. La produttività e la capacità di innovare rischiano di risentirne, soprattutto in un contesto di competizione globale sempre più serrata. Nonostante le promesse, l'entusiasmo iniziale per l'IA sta lasciando il posto a uno scetticismo diffuso.

Il 70% delle imprese intervistate lamenta che gli algoritmi non hanno soddisfatto le aspettative, e questo scetticismo è presente anche nel 59% degli utilizzatori intensivi. Sul fronte occupazionale, l'impatto è contenuto: per l'84% delle aziende, l'IA non ha ridotto i posti di lavoro. Bankitalia sottolinea la necessità di formare i dipendenti per seguire l'evoluzione frenetica della tecnologia e di migliorare le infrastrutture digitali.

Servono politiche mirate per sostenere le piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale dell'economia italiana, affinché possano sfruttare pienamente le potenzialità dell'intelligenza artificiale senza rimanere indietro





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