L'intelligenza artificiale sta causando licenziamenti di massa anche in aziende con bilanci positivi, con un trend che sembra difficilmente reversibile.

L'intelligenza artificiale sta cambiando il mercato del lavoro , con sostituzione delle mansioni e possibili esuberi. Il settore tech ha perso 123.941 posti di lavoro nel 2025 e i tagli continuano nel 2026.

L'Ai sta paradossalmente causando licenziamenti di massa anche in aziende con bilanci positivi. È il caso di Amazon, che ha confermato il licenziamento di circa 16mila dipendenti, pari al 10% dell'organico corporate a livello globale. L'obiettivo è formalmente rendere la struttura meno 'burocratica', sostanzialmente liberare risorse e automatizzare molte funzioni grazie al ricorso all'Ai. Il tutto mentre l'azienda fa registrare rendimenti e investimenti record.

Il trend è generalizzato, con altre aziende come Cisco, Oracle, Microsoft e Intel che hanno annunciato licenziamenti per fare spazio all'Ai. Le scosse si stanno ripercuotendo anche in altri settori produttivi, con un tasso di disoccupazione tra i laureati recenti negli Usa che si attesta intorno al 5,6%, secondo la Federal Reserve Bank di New York.

Questo trend sembra difficilmente reversibile e potrebbe essere originato da quello che molti analisti prevedono da tempo: la sostituzione massiccia dei lavoratori 'entry level' in molte professioni intellettuali con strumenti di intelligenza artificiale. Dario Amodei, il Ceo di Anthropic, ha già previsto la sostituzione del 50% dei lavori entry level nelle professioni intellettuali con l'intelligenza artificiale entro pochi anni. Questa dinamica potrebbe fare impennare il tasso di disoccupazione in quasi tutti i Paesi sviluppati.

La mancanza di posizioni nel settore dell'artigianato e della manifattura è un altro aspetto preoccupante, con la U.S. Chamber of Commerce che prevede che entro il 2030 potrebbero mancare 2,1 milioni di lavoratori specializzati. Aziende come Ford denunciano la mancanza strutturale di operai tecnici e specializzati, rendendo la laurea meno una via sicura per ottenere alte retribuzioni e lavori 'sicuri'. Questa variabile mette in crisi un sistema come quello americano, che si basa su alti investimenti privati nell'istruzione





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