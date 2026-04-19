L'Inter accelera verso lo scudetto: la matematica detta i tempi della vittoria

Con il Napoli e il Milan che inseguono, l'Inter ha l'opportunità di conquistare matematicamente lo scudetto già nelle prossime giornate, analizziamo i possibili scenari.

Con un bottino di quindici punti ancora in palio e un vantaggio di dodici lunghezze sulle inseguitrici, la vittoria dell' Inter contro il Cagliari ha segnato ufficialmente l'inizio del countdown per la conquista dello scudetto. Meno di ventiquattro ore dopo, la sconfitta casalinga del Napoli contro la Lazio ha ampliato ulteriormente il divario, creando un solco ancora più marcato.

La situazione del Milan, al momento appaiato al Napoli in classifica in caso di vittoria nella prossima trasferta a Verona, rende la corsa ancora più interessante, sebbene la matematica parli chiaro. Ci si interroga dunque su quando la formazione nerazzurra potrà proclamarsi campione d'Italia, analizzando i punti di vantaggio e le gare rimanenti. L'Inter, forte di un considerevole distacco di dodici punti sul Napoli e quindici sul Milan, si trova di fronte a un totale di quindici punti ancora da assegnare nel corso del campionato. Per assicurarsi matematicamente il titolo, la squadra allenata da Cristian Chivu dovrà raggiungere un punteggio tale da rendere impossibile il sorpasso da parte delle dirette concorrenti, ovvero vantare un margine di punti superiore a quelli che Napoli e Milan possono ancora accumulare. Il percorso che attende le tre squadre è definito: l'Inter dovrà affrontare in trasferta il Torino, ospiterà il Parma a San Siro, farà visita alla Lazio all'Olimpico, riceverà il Verona a Milano e concluderà il suo cammino casalingo contro il Bologna al Dall'Ara. Parallelamente, il Napoli si giocherà le sue residue speranze contro la Cremonese al Maradona, seguirà il Como in trasferta, incontrerà il Bologna a Napoli, affronterà il Pisa in Toscana e chiuderà il campionato in casa contro l'Udinese. In questo quadro, assume un'importanza cruciale la prossima partita del Milan in programma a Verona: un eventuale successo porterebbe i rossoneri al secondo posto, a pari merito con il Napoli e a dodici punti di distanza dall'Inter. Il calendario dei rossoneri, che in questo scenario diventerebbe determinante, prevede partite casalinghe contro la Juventus e l'Atalanta, trasferte contro il Sassuolo e il Genoa, e la chiusura stagionale a San Siro contro il Cagliari. La prossima giornata di campionato potrebbe già essere decisiva. Il primo dato incontrovertibile è che l'Inter ha la possibilità concreta di laurearsi campione d'Italia già alla prossima tornata. Questo scenario si verificherebbe se l'Inter ottenesse un risultato favorevole a Torino, e contemporaneamente sia il Napoli che il Milan (in caso di vittoria contro la Juventus) non riuscissero a colmare il divario. Tuttavia, uno scenario più probabile e realistico vedrebbe la certezza aritmetica del titolo giungere con due giornate di anticipo, presumibilmente all'inizio di maggio. A quel punto, con ancora nove punti a disposizione, basterebbe all'Inter un vantaggio di almeno dieci punti per scongiurare l'eventualità di uno spareggio per lo scudetto, consolidando così la propria supremazia in classifica





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Scudetto Calcio Serie A Classifica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inter-Cagliari 3-0, nerazzurri a +12 sul Napoli e scudetto più vicinoI nerazzurri superano anche i sardi in casa: il titolo dista ora soltanto 7 punti

Read more »

Inter-Cagliari 3-0, Serie A: trionfo a San Siro, Chivu vola a +12 sul NapoliCorriere dello Sport

Read more »

Alle 18 Napoli-Lazio, La Repubblica (ed. Napoli): 'Al Maradona 50mila tifosi'Il secondo posto in palio al 'Maradona'. Il Napoli si gioca una fetta importante di blindare la piazza immediatamente alle spalle dell'Inter capolista in casa contro la Lazio. La squadra di Antonio Co

Read more »

Crollo Napoli, Conte Ko: Cancellieri e Basic regalano lo scudetto all'InterColpaccio in trasferta della Lazio di Sarri che per il quarto anno di fila esce vittorioso dallo stadio Maradona

Read more »

Serie A: Napoli-Lazio 0-2, Inter a +12 sugli azzurriRete di Cancellieri, raddoppia Basic nella ripresa (ANSA)

Read more »

La Lazio sorprende il Napoli al Maradona: ora lo scudetto dell’Inter è più vicinoPasso falso della squadra di Conte, sconfitta 2-0 dalla Lazio. In gol Cancellieri e Basic, Zaccagni fallisce un rigore. Ora gli azzurri sono a dodici punti dall’Inter

Read more »