L'Inter Campione d'Italia: il 21° Scudetto Nerazzurro

L'Inter vince il campionato di Serie A 2025/2026, conquistando il 21° scudetto della sua storia e consolidando la sua posizione tra le squadre più vincenti d'Italia. Un campionato ricco di emozioni, con alti e bassi, ma concluso con un trionfo meritato.

Il campionato di Serie A 2025/2026 si è concluso con la conquista dello scudetto da parte dell' Inter , il ventunesimo nella sua storia. Questo trionfo consolida ulteriormente la posizione dei nerazzurri come seconda forza calcistica italiana, distanziando il Milan, fermo a 19 titoli, e avvicinandosi alla Juventus, detentrice di ben 36 scudetti.

La stagione è stata caratterizzata da alti e bassi, iniziando con una pesante sconfitta in finale di Champions League che ha portato all'addio di Simone Inzaghi. L'Inter, però, ha saputo reagire, affidandosi alla guida tecnica di un nuovo allenatore, un rumeno che ha vestito la maglia nerazzurra nel 2010, contribuendo alla conquista del Triplete. Questo segna l'inizio della sua prima stagione completa alla guida della squadra in Serie A. L'inizio del campionato non è stato privo di insidie.

Dopo un convincente debutto con una vittoria per 5 a 0 contro il Torino, con reti di Thuram (doppietta), Lautaro, Bastoni e la nuova acquisizione Bonny, arrivato insieme a Pio Esposito per rimpiazzare Arnautovic e Taremi, l'Inter ha subito una battuta d'arresto inaspettata in casa contro l'Udinese, perdendo per 2-1. La terza giornata ha visto un'altra sconfitta, questa volta a Torino.

Nonostante questi iniziali ostacoli, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, inanellando una serie di vittorie contro Sassuolo (2-1), Cagliari (2-0), Cremonese (4-1) e Roma (1-0). Tuttavia, il secondo big match della stagione ha portato a un'altra sconfitta, questa volta contro il Napoli, che si è imposto per 3-1 il 25 ottobre.

La strategia dell'Inter si è rivelata efficace contro le squadre al di fuori della top 5, ottenendo risultati positivi contro Fiorentina (3-0), Hellas Verona (2-1), Pisa (2-0), Como (4-0), Genoa (2-1), Atalanta (1-0), Bologna (3-1) e Parma (2-0). Unico rallentamento in un match importante. Dopo un pareggio contro gli uomini di Conte, l'Inter ha saputo riprendersi battendo il Lecce (1-0), l'Udinese (1-0), il Pisa (6-2), la Cremonese (2-0) e il Sassuolo (5-0).

In 12 partite, gli uomini di Chivu hanno raccolto 11 vittorie e 1 pareggio, proiettandosi verso le posizioni di vertice. Un momento cruciale della stagione è stata la vittoria nel derby d'Italia contro la Juventus, un match spesso controverso, in questo caso forse a causa dell'espulsione di un difensore bianconero nel primo tempo. Dopo questo successo, l'Inter ha superato nuovamente il Lecce (2-0) e il Genoa (2-0), ma è stata eliminata ai playoff di Champions League dal Bodo-Glimt.

Il Milan, nel frattempo, ha continuato a pressare, imponendosi per 1-0 all'andata, un risultato che ha ridotto il divario in classifica. Il ritorno dalla sosta per le Nazionali di marzo, che ha visto l'Italia esclusa per la terza volta dai Mondiali, ha segnato una svolta decisiva. Mentre Napoli e Milan faticavano a trovare continuità, l'Inter ha accelerato, piazzando una serie di vittorie che hanno di fatto chiuso il campionato.

Con un vantaggio sempre più ampio, l'Inter ha atteso l'ufficialità matematica della vittoria dello Scudetto, arrivata il 3 maggio dopo la vittoria per 2-0 sul Parma. Questo successo rappresenta un momento storico per il club nerazzurro e i suoi tifosi, consolidando la sua posizione tra le grandi del calcio italiano e europeo.

La stagione è stata un mix di sfide, successi e momenti di difficoltà, ma alla fine l'Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte e meritevole del titolo





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Serie A Scudetto Calcio Campionato Italiano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alex Zanardi, il ricordo di Meloni: 'L'Italia perde un grande campione'È enorme la commozione per la scomparsa di Zanardi: ecco il ricordo del mondo politico e di quello sportivo

Read more »

Farioli campione con il Porto: 21 anni dopo il Trap, un italiano re del PortogalloMiglior difesa, ritmo insostenibile e titolo chiuso in anticipo: il tecnico toscano conquista la Liga con la stagione perfetta

Read more »

Inter Campione d'Italia: il pareggio con il Parma vale lo scudettoL'Inter si assicura matematicamente il 21° scudetto grazie al pareggio contro il Parma. Nonostante le occasioni da gol, la partita si conclude con un risultato che sancisce la vittoria nerazzurra, resa possibile anche dalla sconfitta del Milan e dal distacco dal Napoli.

Read more »

Inter campione d’Italia: la partenza difficile di Chivu, poi una cavalcata senza rivaliL’unico neo in A: i due derby persi. La delusione europea spazzata via da un campionato dominato

Read more »

Inter Campione d'Italia e altre notizie dal calcioL'Inter vince contro il Parma e si assicura matematicamente lo Scudetto. Altre notizie riguardano Juventus, Milan, Sassuolo e Serie C.

Read more »

Inter campione d'Italia, è lo scudetto numero 21: esplode la festa nella Milano nerazzurra, folla in piazza DuomoL'Inter di Chivu ha vinto il 21esimo scudetto. Tutti gli aggiornamenti sulla festa...

Read more »